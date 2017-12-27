«Оказывает активное сопротивление»: бывший владелец кондитерской фабрики устроил стрельбу в Москве

Мужчина устроил стрельбу на территории кондитерской фабрики «Меньшевик» на юго-востоке Москвы. По данным Следственного комитета, это бывший владелец предприятия. В результате стрельбы один человек убит. Стрелок оказывает активное сопротивление. На место происшествия выехали сотрудники Следственного комитета России и экстренные службы. RT ведёт текстовую трансляцию.