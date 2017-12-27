«Оказывает активное сопротивление»: бывший владелец кондитерской фабрики устроил стрельбу в Москве

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Полина Духанова, Герман Петелин
Мужчина устроил стрельбу на территории кондитерской фабрики «Меньшевик» на юго-востоке Москвы. По данным Следственного комитета, это бывший владелец предприятия. В результате стрельбы один человек убит. Стрелок оказывает активное сопротивление. На место происшествия выехали сотрудники Следственного комитета России и экстренные службы. RT ведёт текстовую трансляцию.
Автообновление

  • 27 декабря 2017

    RT запустил видеотрансляцию с места инцидента.

  • Там же работает группа захвата, которая готовится к штурму здания, где забаррикадировался стрелок.

  • Тем временем очевидцы сообщают, что к территории фабрики подъехали скорая и пожарный автомобиль с выдвижной лестницей.

  • Между тем сам Аверьянов заявил, что устроил стрельбу с целью самообороны.

    «Я четыре года бьюсь за фабрику, сужусь… Сегодня утром я пришёл на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием. И в целях самообороны выстрелил из собственного оружия», — рассказал он телеканалу «Москва 24».

  • Не все придерживаются столь высокого мнения об Аверьянове. Так, в интернете начали появляться фрагменты переписки, которую вёл, предположительно, гендиректор «Меньшевика» со своими подчинёнными. Подлинность диалогов, однако, пока не установлена.

    • © orum-otzyvov.ru

  • На форуме, посвящённом фабрике, есть много отзывов о предприятии и лично о гендиректоре Аверьянове. Вот один из них:

    «Когда году в 2012 я приехал на эту фабрику (с абсолютно сторонним интересом) и увидел человека с грязными руками, кричавшего на его наладчиков, держа в одной руке молоток, а в другой пассатижи, я даже и не сразу понял, что это гендиректор! После он отмыл руки — и мы попрощались. Я могу сказать: человек очень интересный, и он даже был готов пойти мне на уступки (на тот момент мне это было очень интересно, и было это со свидетелем!). Хотя я и нашёл денег, но мне было приятно, что человек был готов помочь мне. Да, и это был Илья Иванович. Ах да, и мне кажется, что человек, который переживает за своё, не будет терпеть раздолбайства.

  • По данным картотеки арбитражного суда, за последние два года директор ООО «КФ Меньшевик» шесть раз судился с Даниловским отделом службы судебных приставов по городу Москве, а в марте 2017-го просил суд признать незаконными действия судебного пристава Сергея Подловкина.

  • Источник агентства Интерфакс утверждает, что конфликт на фабрике произошёл из-за долгов Аверьянова.

    «У него были серьёзные долги, сегодня к нему пришли с исполнительным листом о взыскании более 3 млн рублей», — цитирует агентство слова источника.

  • Между тем журналистам удалось связаться со злоумышленником по телефону. Аверьянов рассказал, что намерен «биться до конца».

    «У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они всё перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Сегодня утром я пришёл на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению. Вот такая вот история. Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Всё нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться», — заявил Business FM Илья Аверьянов.

  • В ведомстве уточнили, что «подозреваемый передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление в его задержании».

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