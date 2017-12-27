В прокуратуре рассказали подробности стрельбы на фабрике «Меньшевик»

В прокуратуре Москвы заявили, что экс-директор фабрики «Меньшевик» открыл стрельбу, когда пришли приставы взыскивать долги.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

«Как установлено, на фабрику в целях исполнения решения Арбитражного суда о взыскании с должника ООО «КФ «Меньшевик» денежных средств пришли судебные приставы. В ответ на это директор ООО «Кондитерская фабрика «Меньшевик» И. Аверьянов открыл стрельбу из огнестрельного оружия», — говорится в сообщении.

Ранее в Москве был объявлен план «Сирена» в связи с розыском Аверьянова.

RT ведёт текстовую трансляцию.