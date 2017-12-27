Источник: в Москве объявлен план «Сирена» после стрельбы на фабрике «Меньшевик»

В Москве объявлен план «Сирена» в связи с розыском бывшего директора фабрики «Меньшевик», где произошла стрельба.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Кроме того, сотрудникам полиции разослали ориентировку с фотографией экс-директора фабрики Ильи Аверьянова. Ранее полиция расширила зону поиска Аверьянова. Утром 27 декабря в здании кондитерской фабрики на юго-востоке Москвы произошла стрельба. RT ведёт текстовую трансляцию.