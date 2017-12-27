Источник: в Москве объявлен план «Сирена» после стрельбы на фабрике «Меньшевик»
В Москве объявлен план «Сирена» в связи с розыском бывшего директора фабрики «Меньшевик», где произошла стрельба.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Кроме того, сотрудникам полиции разослали ориентировку с фотографией экс-директора фабрики Ильи Аверьянова.
Ранее полиция расширила зону поиска Аверьянова.
Утром 27 декабря в здании кондитерской фабрики на юго-востоке Москвы произошла стрельба.
RT ведёт текстовую трансляцию.
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