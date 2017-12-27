Полиция расширила зону поиска экс-директора фабрики «Меньшевик»

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Полиция расширила зону поиска бывшего директора фабрики «Меньшевик», где произошла стрельба.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД Москвы.

«Полицией и Росгвардией завершена проверка территории и помещений фабрики «Меньшевик». В настоящее время зона поиска мужчины… расширена», — заявили в ведомстве.

Продолжаются мероприятия по его розыску и задержанию.

В здании кондитерской фабрики «Меньшевик» на юго-востоке Москвы 27 декабря мужчина открыл стрельбу. По данным СК, это был бывший владелец предприятия Илья Аверьянов.

В результате стрельбы погиб один человек.

RT ведёт текстовую трансляцию.

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