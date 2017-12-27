СМИ: Предполагаемый стрелок на фабрике в Москве объяснил мотив своего поступка

Предполагаемый стрелок Илья Аверьянов рассказал о причинах своего поступка на фабрике на юго-востоке Москвы.

По его словам, у него по поддельным документам пытаются отобрать фабрику и разорить его.

«У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они всё перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Сегодня утром я пришёл на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием», — цитирует BFM Аверьянова.

Он уточнил, что ему пришлось обороняться и применить штатное оружие.

«Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению. Вот такая вот история. Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Всё нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться», — добавил он.

Утром 27 декабря неизвестный открыл стрельбу в здании на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, один человек погиб. После стрельбы возбуждено уголовное дело.

RT ведёт текстовую трансляцию.