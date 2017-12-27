Источник: бывший собственник мог устроить стрельбу на фабрике «Меньшевик» в Москве

По предварительным данным, бывший собственник мог устроить стрельбу в здании фабрики «Меньшевик» на юго-востоке Москвы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, бывший собственник пришёл на фабрику. Застрелил охранника и сейчас ходит по территории предприятия с оружием и стреляет», — рассказал источник.

Ранее стало известно, что утром 27 декабря неизвестный открыл стрельбу в здании на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, один человек погиб.

RT ведёт текстовую трансляцию.