Неизвестный открыл стрельбу в здании на юго-востоке Москвы

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RT
Неизвестный открыл стрельбу в здании на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, в результате инцидента один человек погиб. Предположительно, возник конфликт между хозяйствующими субъектами. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Неизвестный открыл стрельбу в здании на юго-востоке Москвы

    Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД Москвы.

    «В 9:13 на улице Иловайская, дом 20, корпус 1, произошёл конфликт между хозяйствующими субъектами на почве имущественного спора. Один из его участников причинил огнестрельные ранения одному из оппонентов», — говорится в сообщении ведомства.

    В настоящее время проводятся мероприятия по задержанию преступника.

    RT ведёт текстовую трансляцию.

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