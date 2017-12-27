Неизвестный открыл стрельбу в здании на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, в результате инцидента один человек погиб. Предположительно, возник конфликт между хозяйствующими субъектами. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД Москвы.

«В 9:13 на улице Иловайская, дом 20, корпус 1, произошёл конфликт между хозяйствующими субъектами на почве имущественного спора. Один из его участников причинил огнестрельные ранения одному из оппонентов», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время проводятся мероприятия по задержанию преступника.

RT ведёт текстовую трансляцию.