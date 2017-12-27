Источник: подразделения спецназа и ОМОН направлены к месту стрельбы на юго-востоке Москвы

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К зданию фабрики на юго-востоке Москвы, где произошла стрельба, выехали подразделения СОБРа и ОМОН.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«К месту направлены подразделения спецназа и ОМОН», — сказали в экстренных службах.

Как сообщает РИА Новости, в настоящее время полиция пытается установить контакт для переговоров с устроившим стрельбу.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в здании на юго-востоке Москвы по адресу улица Иловайская, дом 20, корпус 1.

По предварительным данным, в результате стрельбы один человек погиб.

RT ведёт текстовую трансляцию.

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