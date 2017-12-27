Источник сообщил о заложниках на фабрике в Москве, где произошла стрельба
Несколько человек взяты в заложники в здании фабрики на юго-востоке Москвы, где произошла стрельба.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Несколько человек удерживаются в заложниках в здании фабрики», — сказал источник.
Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в здании на юго-востоке Москвы, которое располагается по адресу улица Иловайская, дом 20, корпус 1.
По предварительным данным, в результате инцидента один человек погиб.
RT ведёт текстовую трансляцию.
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