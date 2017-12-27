Источник сообщил о заложниках на фабрике в Москве, где произошла стрельба

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Несколько человек взяты в заложники в здании фабрики на юго-востоке Москвы, где произошла стрельба.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Несколько человек удерживаются в заложниках в здании фабрики», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в здании на юго-востоке Москвы, которое располагается по адресу улица Иловайская, дом 20, корпус 1.

По предварительным данным, в результате инцидента один человек погиб.

RT ведёт текстовую трансляцию.

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