Источник сообщил о заложниках на фабрике в Москве, где произошла стрельба

Несколько человек взяты в заложники в здании фабрики на юго-востоке Москвы, где произошла стрельба.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Несколько человек удерживаются в заложниках в здании фабрики», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в здании на юго-востоке Москвы, которое располагается по адресу улица Иловайская, дом 20, корпус 1.

По предварительным данным, в результате инцидента один человек погиб.

RT ведёт текстовую трансляцию.