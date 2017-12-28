Почти сутки в бегах: полиция задержала устроившего стрельбу экс-владельца фабрики «Меньшевик»

Столичная полиция задержала бизнесмена Илью Аверьянова, который утром 27 декабря устроил стрельбу на кондитерской фабрике «Меньшевик». Сразу после инцидента предприятие было окружено силовиками, однако стрелок смог скрыться. По некоторым данным, он покинул территорию ещё до выставления оцепления. В Москве был введён план «Перехват». Полицейские задержали предпринимателя на территории организации, расположенной на улице Правды. Аверьянова доставили в следственные органы.

Столичная полиция задержала экс-владельца столичной кондитерской фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, который устроил стрельбу на предприятии.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий столичной полицией установлено местонахождение мужчины, причинившего утром 27 декабря 2017 года огнестрельное ранение гражданину на территории фабрики «Меньшевик», — сообщили в московской полиции.

«Он был задержан полицейскими на территории организации, расположенной на улице Правды города Москвы, и в настоящее время доставляется в органы Следственного комитета для проведения следственных действий», — отметил начальник управления информации и общественных связей московского главка МВД Юрий Титов.

Стрельба на фабрике «Меньшевик»

Стрельба на фабрике «Меньшевик» в столичном районе Люблино произошла утром 27 декабря. Илья Аверьянов, экс-владелец предприятия, заявил о «рейдерском захвате» и открыл огонь по судебным приставам, которые пришли взыскать долги по решению суда.

Погиб один человек — охранник фабрики, который пытался обезоружить Аверьянова. Бизнесмен был вооружён охотничьим карабином «Сайга», зарегистрированным официально.

К месту стрельбы на Иловайской улице были стянуты подразделения СОБРа и ОМОНа, также к фабрике выдвинулась следственно-оперативная группа. В СМИ появились сообщения о захвате Аверьяновым заложников, однако полиция эту информацию не подтвердила.

49-летний бизнесмен заявил, что просто принимал меры самообороны. «Я четыре года бьюсь за фабрику, сужусь. Я пришёл на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием. И в целях самообороны выстрелил из собственного оружия», — рассказал Аверьянов телеканалу «Москва 24».

Несмотря на выставленное вокруг территории фабрики оцепление, бизнесмену удалось скрыться. По некоторым данным, Аверьянов покинул предприятие ещё до того, как его окружили силовики.

Отмечается, что предприниматель подался в бега безоружным, бросив карабин «Сайга» на территории «Меньшевика».

Проблемы с бизнесом

Как сообщается, у Аверьянова в последнее время были проблемы с бизнесом. По данным картотеки арбитражного суда, за последние два года директор кондитерской фабрики «Меньшевик» шесть раз судился с Даниловским отделом службы судебных приставов. Весной 2017 года бизнесмен просил суд признать незаконными действия одного из приставов.

Предприятия Ильи Аверьянова, согласно материалам суда, задолжали более 70 млн рублей ООО «Денэм Холл», которое принадлежит некоему Шамсутдину Раджабову.

Как выяснил RT, сторонам удалось заключить мировое соглашение, в соответствии с которым Илья Аверьянов был обязан в течение трёх лет выплатить 70 млн рублей и 30% годовых сверх основной суммы долга.

Илья Аверьянов

globallookpress.com

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Исполнение обязательств было обеспечено двумя зданиями фабрики, расположенными на Иловайской улице. Однако предприниматель просрочил выплаты, и здания перешли в собственность нового владельца.

Ранее стало известно, что Арбитражный суд Москвы 18 января должен был рассмотреть заявление о банкротстве московской фабрики «Меньшевик».

«Полон идей, зачастую безумных»

Основной продукцией кондитерской фабрики «Меньшевик» Ильи Аверьянова были копии известных брендов. Так, предприятие производило леденец «Лизун-Сосун», который по оформлению был схож с Chupa Chups, жевательную резинку Life is... Life (аналог Love is…), а также копию жвачки Turbo — «Турбо Надув».

Однако вскоре правообладатели брендов подали в суд на Аверьянова. В 2002 году «Меньшевику» было предписано прекратить производство жвачки Life is… Life по заявлению от турецкой фирмы.

Коллеги и знакомые предпринимателя сходятся во мнении, что Илья Аверьянов — активный, эмоциональный и импульсивный человек. «У меня о нём воспоминания как о позитивном человеке — очень эмоциональном, упёртом, активном, полном каких-то идей, хотя зачастую безумных. Он всё время в движении», — рассказала RT одна из знакомых бизнесмена.

Сотрудники по-разному отзывались о своём руководителе. Так, в сети можно найти положительные отзывы о работе Аверьянова, а некоторые обвиняли предпринимателя в том, что он вёл нечестный бизнес.

Один из коллег Аверьянова заявил RT, что бизнесмен принимал психотропные препараты. «Раньше он ел какие-то психотропные таблетки. От таблеток его речь становилась более быстрой, движения — резкими. Не знаю, продолжал ли он употреблять препараты до настоящего времени. Но к насилию он склонен не был», — рассказал собеседник RT.

В то же время родственники отмечают, что предприниматель не употреблял ни алкоголь, ни наркотики.