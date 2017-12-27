«Буду биться до конца»: что известно об открывшем огонь на фабрике «Меньшевик» Илье Аверьянове

В Москве разыскивают бизнесмена, бывшего владельца кондитерской фабрики «Меньшевик» и отца восьмерых детей Илью Аверьянова. Узнав о том, что на на предприятие пришли судебные приставы, он открыл стрельбу и убил пытавшегося его обезоружить охранника. Прибывшие на место происшествия силовики окружили здание фабрики и провели спецоперацию, однако Аверьянову удалось сбежать. RT выяснил, что разыскиваемый по всей Москве стрелок с 1990-х годов был успешным предпринимателем, выпускавшим аналоги кондитерской продукции известных брендов — леденцов Chupa Chups и жевательной резинки Love is. Однако в последние годы бизнес стал приносить убытки, Аверьянов судился с конкурентами. При этом сам беглец утверждал, что стал жертвой рейдерского захвата с участием столичной прокуратуры.

Перестрелка на Иловайской улице

Сообщение в полицию о стрельбе на Иловайской улице поступило утром в среду. Правоохранители сообщили, что в доме 20 по Иловайской улице, где располагается кондитерская фабрика «Меньшевик», произошёл конфликт «между хозяйствующими субъектами», в результате которого от огнестрельного ранения скончался мужчина.

Позже выяснилось, что стрелком является бывший владелец кондитерской фабрики и известный в бизнес-кругах 49-летний коммерсант Илья Аверьянов. Вооружённый официально зарегистрированным охотничьим карабином «Сайга» бизнесмен встретил судебных приставов, которые пришли на фабрику по решению суда, чтобы взыскать долги.

Разгорячённый Аверьянов, который в последнее время судился за свой бизнес, открыл стрельбу, ранив несколько человек и застрелив насмерть пытавшегося помешать ему охранника предприятия — 31-летнего Алексея Костикова.

Вскоре на место прибыли сотрудники Росгвардии, следователи СК и сотрудники столичной полиции. Они окружили здание и вывели с территории предприятия оставшихся там работников. В течение нескольких часов штурмовая группа ожидала команды на нейтрализацию Аверьянова, параллельно с предпринимателем проводили переговоры по телефону, уговаривая сдаться полиции.

Илья Аверьянов

globallookpress.com

© vk.com/ mash

Тем временем журналистам также удалось дозвониться до Аверьянова. Он заявил, что уже четыре года бьётся за свою фабрику, и когда он утром пришел на работу, «его стали брать штурмом с пистолетами и оружием». Именно тогда, по словам Аверьянов, он применил своё оружие.

Также бизнесмен заявил, что у него отобрали фабрику в результате рейдерского захвата. Его конкурентам якобы покровительствуют столичные прокуроры.

«Это прокуроры-«решальщики». У них есть две группировки, которые занимаются отъёмом фабрики, — заявил Аверьянов. — По судам сейчас мы с ними боремся. Дают всем взятки. Дударов якобы отказал в возбуждении уголовного дела, связанного с фабрикой, и получил за это $250 тыс.».

В конце разговора бизнесмен выразил сожаление, что его выстрел оказался смертельным для охранника Алексея Костикова, но при этом добавил, что готов биться до конца.

«Если останусь живой, я буду биться до конца, — сказал Аверьянов. — Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил».

Вскоре стало известно, что Аверьянову удалось покинуть территорию фабрики. По информации правоохранителей, он скрылся ещё до блокировки здания спецсилами — убежал, предположительно, по подземному переходу между двумя строениями фабрики. Брошенный им карабин был найден позже на месте преступления.

© Агентство городских новостей «Москва»

Однокурсник Дерипаски

RT узнал историю Ильи Аверьянова, которая проливает свет на предпосылки к произошедшей на фабрике трагедии. Будущий предприниматель окончил физфак МГУ и был однокурсником олигарха Олега Дерипаски. Позже, став успешным бизнесменом, он в беседе с журналистами будет вспоминать о находчивости своего еще более успешного товарища.

«У нас на курсе было несколько талантливых ребят. Они выделялись скоростью и структурированностью мышления. Дерипаска был одним из них», — вспоминал Аверьянов.

По словам бизнесмена, на одном из старших курсов группа Дерипаски сдавала квантовую электродинамику, и половину группы «вынесли» с экзаменов. Дерипаска, не посетивший ни одной лекции, на экзамен не явился, но потом просидел несколько суток в библиотеке и, как говорит Аверьянов, «пошел, сдал, получил свои пять баллов».

Однако и сам Аверьянов был перспективным молодым человеком. Он пошел в бизнес еще в 1988 году и начал со строительства поселков на берегу Ледовитого океана. Работа приносила хороший доход, однако Аверьянов продолжил искать свою нишу и на протяжении «лихих 90-х» менял одно дело за другим: торговля на бирже, обменный пункт, работа в Германии на конвейере Daimler-Chrysler, продажа растворимого напитка Yupi, пошив штор, торговля тушенкой и стиральным порошком «7/Я», а также строительство коттеджей на Рублевке.

Но в результате Аверьянов останавливается на производстве кондитерских изделий. Начав торговать леденцами Chupa Chups, бизнесмен, по его собственным словам, понял, что большие деньги на этом не заработаешь: производитель продавал ему леденцы под реализацию со всё меньшей скидкой, и бизнес не развивался.

Тогда Аверьянов проходит производственные курсы в Страсбурге, покупает в 1999 году на выставке в Дюссельдорфе оборудование и, используя накопленный капитал, открывает в Москве фабрику «Меньшевик». По словам коммерсанта, в конце 90-х в это предприятие он вложил $17 млн.

Основными продуктами Аверьянова стали леденцы и жевательные резинки — копии известных и популярных на тот момент импортных брендов. Так, на российских прилавках появляется аналоги Chupa Chups — леденец «Лизун-Сосун», жевательная резинка Life is... Life, а также копия турецкой жвачки Turbo — «Турбо Надув». Аверьянова ждал успех — в крупнейших городах России продукция «Меньшевика» отвоевала значительную долю рынка, причем, в некоторых случаях (как с товаром «Турбо Надув») даже большую, чем доля рынка оригинального продукта.

Вскоре, правда, правообладатели замечают Аверьянова и затевают судебные тяжбы. К примеру, в 2002 году Министерство по антимонопольной политике предписало компании «Меньшевик» прекратить производство и продажу жевательной резинки Life is… Life по заявлению от турецкой фирмы «Данди Сакыз». Однако к тому моменту бизнес Аверьянова процветал, и он уже готовился запустить собственные продукты вместо копий западных брендов.

Так, в интервью журналистам в 2002 году Аверьянов поделился своими масштабными планами и задачей сравняться с компанией «Вимм-Билль-Данн».

«У нас сейчас зарегистрировано 160 марок. Дальнейшую маркетинговую жизнь мы собираемся строить следующим образом: поскольку сначала нам нужно было прокачать каналы распределения, я производил «субститут», — рассказывал Аверьянов. — Теперь у нас есть своя корпоративная марка, презентация ее будет в июне. Планируемый рекламный бюджет до конца этого года — $1,4 млн. Это будет зонтичная марка, как у «Вимм-Билль-Данн». Причем наш образ анимирован, и он будет представлен в разных ипостасях».

Долги и суды

Однако на этот раз судьба оказалось не столь благосклонна к Аверьянову. Как выяснил RT, в 2013 году между директором фабрики «Меньшевик» Ильёй Аверьяновым и предпринимателем Шамсутдином Раджабовым начал назревать конфликт. Об этом говорится в материалах суда. Как следует из документов, фирмы Аверьянова задолжали компании ООО «Денэм Холл», которая принадлежит Раджабову, более 70 млн рублей.

В результате было заключено мировое соглашение, согласно которому кондитерская фабрика обязалась в течение трёх лет выплатить 70 млн и 30% годовых сверх основной суммы долга. Исполнение обязательств было обеспечено двумя зданиями фабрики, расположенными на улице Иловайская. В итоге Аверьянов платежи просрочил, здания были переданы в собственность новому владельцу.

Параллельно Аверьянов обращается с многочисленными заявлениями в прокуратуру с просьбой помочь ему защитить бизнес от, по его словам, рейдерского захвата. Это подтвердил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

«Разумеется, будем поднимать все документы, которые проходили по этой фабрике, но уже сейчас коллеги сообщают, что были обращения в наш адрес. Мы ведём работу по защите законности в любой сфере бизнеса. Он обращался в рамках своих полномочий, мы отправляли материалы для повторного рассмотрения для возможного возбуждения уголовного дела», — подчеркнул представитель ГП.

Однако уголовное дело так и не было возбуждено. Теперь Генеральная прокуратура проверит все обстоятельства этой истории: по словам Куренного, ситуацию на фабрике взял под личный контроль прокурор Москвы Владимир Чуриков.

«Ситуация с рейдерскими захватами стала сейчас очень распространённой. Люди шокированы уровнем своей незащищённости, — говорит общественный представитель уполномоченного при президенте России по правам предпринимателей Александр Хуруджи. — Сложно, конечно, оправдать, что сейчас происходит на фабрике. Человек серьёзно осложняет дальнейшую линию защиты как себя, так и активов. Но настроение у многих собственников предприятий действительно очень тяжёлое. Они пробуют различные способы, далеко не все обращаются к нам в институт омбудсмена и в цивилизованном русле защищают свои интересы».

RT обратилась к оппоненту Аверьянова Шамсутдину Раджабову, однако он был недоступен для комментариев.

«Эмоциональный, упертый, активный»

Илья Аверьянов — отец восьмерых детей. В последние годы он жил в незарегистрированном браке. Знакомые и коллеги дают противоречивые отзывы о бизнесмене. Однако в оценке некоторых черт Аверьянова люди сходятся: он был активным и импульсивным человеком, а также очень трепетно относился к своему делу.

«У меня о нём скорее воспоминания как о позитивном человеке — очень эмоциональном, упёртом, активном, полном каких-то идей, хотя зачастую безумных. Он всё время в движении», — заявила одна из собеседниц RT.

Родственники отмечают, что Аверьянов никогда не увлекался алкоголем и не употреблял наркотики.

«Более того, мы постоянно ходили в походы с компанией «Меньшевик». Там были различные спортивные игры, которые он поддерживал», — рассказали они.

По словам знакомых, Аверьянов жил своей работой и очень тяжело переносил неприятности вокруг фабрики.

«Фабрика по производству жвачки была его мечтой и гордостью», — рассказали собеседники RT.

На форуме, посвящённом фабрике, есть много отзывов о предприятии и лично о гендиректоре Аверьянове. Вот один из них:

«Когда году в 2012 я приехал на эту фабрику (с абсолютно сторонним интересом) и увидел человека с грязными руками, кричавшего на его наладчиков, держа в одной руке молоток, а в другой пассатижи, я даже и не сразу понял, что это гендиректор! После он отмыл руки — и мы попрощались. Я могу сказать: человек очень интересный, и он даже был готов пойти мне на уступки (на тот момент мне это было очень интересно, и было это со свидетелем!). Хотя я и нашёл денег, но мне было приятно, что человек был готов помочь мне. Да, и это был Илья Иванович. Ах да, и мне кажется, что человек, который переживает за своё, не будет терпеть раздолбайства».

По другим данным, Аверьянов якобы вёл нечестный бизнес и обманывал своих подчиненных.

«То, что пишут на форумах в интернете про него, — правда. Он вёл нечестный бизнес: обманывал государство, не платя все налоги, зарплату не выплачивал людям. Жаловаться никто из сотрудников не ходил, потому что смысла не было — у Аверьянова сильная служба безопасности и юристы. Поэтому люди просто увольнялись», — говорит другой собеседник RT.

Также Аверьянов принимал какие-то препараты, изменяющие сознание.

«Раньше он ел какие-то психотропные таблетки. Под таблетками его речь становилась более быстрой, движения — резкими. Не знаю, продолжал ли он употреблять препараты до настоящего времени. Но к насилию он склонен не был», — рассказал коллега Аверьянова.