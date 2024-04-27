«Дорога в будущее»: 50 лет назад на строительство БАМа отправился первый комсомольский отряд

27 апреля 1974 года на строительство Байкало-Амурской магистрали отправился первый Всесоюзный ударный комсомольский отряд. Так началась новая веха в истории БАМа. Молодые люди работали в суровых условиях, реализуя в бескрайней тайге важнейший на тот момент инфраструктурный проект. В настоящее время на Байкало-Амурской магистрали трудится новое поколение строителей. Модернизация БАМа необходима для развития Сибири и Дальнего Востока и укрепления торгово-экономических связей с Китаем. RT пообщался с участниками советской стройки и с теми, кто организовывал отправку на БАМ студенческих отрядов.

Полвека назад из Москвы на строительство Байкало-Амурской магистрали отправился первый Всесоюзный ударный комсомольский отряд. Этот день принято считать вторым рождением БАМа.

История стратегически важной артерии началась в 1930-х годах, когда были проложены её первые участки в сторону Тихого океана. Однако по-настоящему масштабное сооружение железнодорожных путей по всем направлениям стартовало только в середине 1970-х годов. Благодаря самоотверженности комсомольских отрядов в тайге были построены основные тоннели, мосты, разъезды, множество других инженерных сооружений.

В Восточную Сибирь приезжала молодёжь со всего Советского Союза. Комсомольцам приходилось работать в тяжёлых природно-климатических условиях и жить во времянках.

Несмотря на это, на БАМе кипела культурная жизнь: участников грандиозной стройки поддерживали певцы, поэты, артисты. Посреди тайги проходили выставки картин из Третьяковки, Эрмитажа и Русского музея. Молодые люди обзаводились семьями, вдоль магистрали появлялись новые города.

Основная часть работ была завершена в 1984 году, когда было запущено сквозное движение по магистрали. БАМ начинается от Тайшета и Усть-Илимска. На востоке артерия примыкает к заливу Советская Гавань. Ещё две ветки в Дальневосточном регионе протянуты в сторону китайской границы к населённым пунктам Известковый и Волочаевка.

Из Москвы уезжают первые строители на БАМ, 27 апреля 1974 года

© Документальный проект РЖД «БАМ-50»

В настоящее время БАМ представляет собой магистраль протяжённостью более 4280 км. Артерию обслуживают свыше 280 станций.

Новая страница в жизни БАМа была открыта в 2021 году, когда началась модернизация магистрали с целью увеличения её пропускной способности. Основной объём работ выполняют военные железнодорожники при поддержке студенческих отрядов.

В честь 50-летия отправки первого Всесоюзного ударного комсомольского отряда на БАМ RT побеседовал с участниками великой советской стройки и руководителем молодых людей, которые сейчас трудятся на Байкало-Амурской магистрали.

— Советский Союз направил огромные ресурсы на строительство БАМа. Как бы вы оценили значение этого грандиозного проекта?

Юрий Вербицкий, один из руководителей штаба ЦК ВЛКСМ БАМа, почётный транспортный строитель России:

— Конечно, мне не забыть XVII съезд ВЛКСМ, на котором для современной молодёжи было объявлено новое грандиозное дело, которое ускорит развитие страны. Это как раз было строительство БАМа.

XVII съезд ВЛКСМ

Я как инженер-строитель понимал, насколько трудной и масштабной была эта задача. Вместе с тем у нас гигантская страна. Её необходимо защищать, осваивать экономические богатства, обеспечивать возможность передвижения людей и грузов. Без нормальной железнодорожной инфраструктуры об этом можно было только мечтать.

Вячеслав Двораковский, комсомолец, председатель совета ветеранов Омского областного студенческого отряда:

— В СССР была единственная железнодорожная нитка (Транссиб. — RT), которая связывала Москву и Владивосток. При этом страна находилась в острейшем геополитическом противостоянии с Западом. Провокаций можно было ожидать где угодно, в том числе на Дальнем Востоке.

Также без БАМа было трудно представить хозяйственное развитие Дальнего Востока, Восточной и Южной Сибири. Транссиб был чудовищно перегружен. Его пропускных мощностей давно не хватало. Например, омский отрезок Транссиба был самым напряжённым железнодорожным участком в мире. БАМ был жизненно необходим для обороны и экономики СССР.

Советское правительство основательно готовилось к тому, чтобы протянуть ещё одну железнодорожную артерию к Тихому океану. Непосредственно БАМ я не строил, но внёс вместе с товарищами комсомольцами вклад в подготовку к запуску этой великой стройки.

В 1973 году в составе комсомольского отряда я отправился в Улан-Удэ на строительство второй очереди завода мостовых и металлических конструкций. Это предприятие создавалось специально для обеспечения строительных работ на Байкало-Амурской магистрали.

Карта строительства восточного направления БАМа

© Документальный проект РЖД «БАМ-50»

Руководитель РСО (Российских студенческих отрядов), заместитель председателя комитета Госдумы по молодёжной политике Михаил Киселёв:

— Сложно переоценить роль БАМа в развитии Восточной Сибири, Забайкалья и дальневосточных регионов. Магистраль обеспечила развитие промышленности и торгово-экономических связей, укрепила обороноспособность нашей страны и в конце концов сплотила советских людей.

Лично в моей семье ветеранской истории, связанной с БАМом, нет. Но я знаю коллег-депутатов, которые строили магистраль. Это заместитель председателя Госдумы доктор экономических наук Алексей Васильевич Гордеев. Это Герой Социалистического Труда, ветеран движения студенческих отрядов Ефим Владимирович Басин.

С большим уважением я отношусь к Василию Викторовичу Шабалдину, который начинал строить БАМ в Сургуте в 1976 году и с тех пор занимается развитием студенческого трудового движения в России.

Как и прежде, БАМ необходим для развития регионов. После модернизации магистрали мы получим возможность перевозить гораздо больше металла, угля и других полезных ископаемых. Сможем расширить сотрудничество со стратегическим партнёром — Китаем.

Комсомольцы на аэродроме вблизи БАМа

© Документальный проект РЖД «БАМ-50»

— Почему так много людей поехало в тайгу, не испугавшись мошкары, морозов, отсутствия привычных удобств?

Юрий Вербицкий:

— Строители БАМа — это в основном послевоенное поколение, которое было воспитано в традициях трудового героизма. Молодые люди стремились быть достойными своих отцов и матерей, которые победили в Великой Отечественной войне.

Если для Родины требовалось совершить подвиг, то комсомольцы не представляли себе иного выбора. Это был искренний порыв. Нами руководила идея принять участие в выполнении по-настоящему крупных задач, стремление сделать что-то новое и масштабное для Родины. Покорение колоссальных таёжных пространств и прокладка путей к Тихому океану представлялись именно тем великим делом, которым должны заниматься молодые и сильные духом граждане СССР.

Поэтому в первый ударный отряд ВЛКСМ, который торжественно отправился строить БАМ, стремилось попасть очень много людей. Отобраны были лучшие кадры. В этом процессе участвовал и я, подбирая комсомольцев из Днепропетровской области. Непосредственно на стройке БАМа был организован штаб ЦК ВЛКСМ. Я стал одним из его руководителей.

Первые строители поехали на участки в Тайшет и Звёздный (Иркутская область), а также возводить индустриальную базу для магистрали в Шимановск (Амурская область). Непосредственно я отвечал за организацию строительных подразделений на западном направлении БАМа — Бурятия, Иркутская и Читинская области, — в общей сложности около 1,5 тыс. км.

Железная дорога прикладывалась по территории, где преобладали горные хребты, скалы, реки, дремучие леса. Если Транссиб шёл преимущественно по равнине, вдоль Амура, то нам приходилось строить магистраль как бы пересекая реки и другие естественные преграды. Это означало необходимость строительства огромного количества водоотводных сооружений, мостов и тоннелей.

Вместе с комсомольцами на БАМе трудились воины-железнодорожники. Условия труда были тяжёлыми. Первое время жилья, дорог и связи не было. Температура нередко опускалась до -40—50 °С. Зима длилась почти девять месяцев. Поэтому бамовцы старались заменять палатки на общежития.

Молодёжь, которая приезжала, часто не имела строительных специальностей. Учиться и привыкать к новым условиям приходилось быстро.

Лично меня больше всего поразило то, что девушки-комсомолки брались почти за любую работу, не боялись выходить замуж, рожать детей, строить новые города и оставаться там жить.

Никакой материальной заинтересованности у комсомольцев не было. Хотя впоследствии государство позаботилось о строителях. Мы получали очень достойные денежные выплаты с коэффициентами и премиями. Человек, проработавший несколько лет на БАМе, мог позволить себе даже приобрести автомобиль.

Жилище строителей БАМа

© Документальный проект РЖД «БАМ-50»

Хорошо было налажено снабжение строительных подразделений продуктами. Невероятно насыщенной была и культурная жизнь. В этом плане БАМ стал целым микромиром. Песни под гитару и стихи рождались прямо в палатках и вагончиках. Затем в каждом посёлке проводился фестиваль самодеятельной патриотической гитарной песни. В них участвовали механизаторы, путеукладчики, мостовики, тоннельщики, инженеры, военнослужащие.

Вячеслав Двораковский:

— Комсомольцы вовлекались во все большие государственные программы СССР. ВЛКСМ старался оправдать доверие руководства страны и всего советского общества. Работать на строительстве БАМа было очень почётно.

Леонид Казаков, бригадир комплексной бригады строительно-монтажного поезда №266 треста «Ленабамстрой», Герой Социалистического Труда:

— С ноября 1974 года я работал в Звёздном бригадиром. Жили в палатках, а девушкам выделили уголок, отгородив его одеялом. На тот момент я был самым старшим среди ребят. Мне было 23 года.

Условия жизни и быта постепенно улучшались. Из палаток мы переехали в вагончики и обзавелись баней. Физически работать было очень тяжело. Работали вахтой, чтобы иметь возможность восстановить силы.

Однако все трудности воспринимались спокойно. В моей бригаде и соседних строительных подразделениях царил какой-то невероятный энтузиазм. Много сил давала насыщенная культурная жизнь. Например, в Звёздном работал клуб и театр «Молодая гвардия», которым руководил выпускник Московского института культуры Анатолий Байков.

Свадьба на одном из участков БАМа

© Документальный проект РЖД «БАМ-50»

Бамовцы заводили семьи, для которых быстро строились дома и детские сады. Бывало и такое, что после свадьбы молодые люди уезжали обратно в большие города, но потом всё равно возвращались на БАМ. Многие из тех, кого я знал, так и остались там жить.

Почему молодых людей так притягивал БАМ? У советской молодёжи было представление о том, что магистраль — это дорога в будущее. И мне кажется, что так оно и было на самом деле. Советскому Союзу было жизненно необходимо осваивать свои громадные восточные территории с их колоссальными природными богатствами.

Сейчас перед Россией в каком-то смысле стоит примерно такая же задача. БАМ, который строили советские люди, перегружен. При этом Россия разворачивается на восток, ей необходимо гораздо интенсивнее развивать регионы Сибири и Дальнего Востока, в недрах которых находится вся таблица Менделеева. Начавшаяся в 2021 году модернизация БАМа — это новая грандиозная задача для нынешнего поколения.

— Как сейчас работает молодёжь на БАМе? Какая мотивация у тех, кто вступает в студенческие отряды?

Михаил Киселёв:

— Молодёжь работает на БАМе с 2022 года. Отправка студенческих отрядов — это совместный проект РСО и РЖД. Если в 2022-м на нынешней великой стройке работали 1370 человек, то в 2023-м — уже 2500. В текущем году планируем привлечь 3200 ребят.

Молодые люди помогают железнодорожным войскам в их нелёгком труде, перед ними открываются возможности карьерного роста. Некоторые бойцы, которые приехали пару лет назад, уже стали командирами отрядов. По завершении проекта БАМ-2.0 они будут высококвалифицированными рабочими и управленцами-железнодорожниками.

Участницы церемонии передачи памятного знамени в честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали на Ярославском вокзале в Москве

РИА Новости

© Алексей Никольский

Мы готовим молодых людей по следующим специальностям: монтёры путей, электромонтёры кабельных линий, монтажники металлоконструкций, сигналисты, бетонщики. Обучение развёрнуто по поручению президента в рамках специальной программы правительства РФ. Все профессии ребята получают бесплатно.

Условия жизни на БАМе сейчас разные — они зависят от участка, где идут работы. Зачастую местом жительства современных бамовцев является вахтовый городок. Как правило, он состоит из обустроенных железнодорожных вагонов. Быт, конечно, скромный, но в вагонах есть всё необходимое для отдыха.

Как и комсомольцы, все молодые люди обеспечиваются горячим питанием и получают достойную зарплату. Сейчас оплата труда начинается от 60 тыс. рублей в месяц. Проезд также оплачивается за счёт привлекающей стороны — работодателей.