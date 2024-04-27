«Дорога в будущее»: 50 лет назад на строительство БАМа отправился первый комсомольский отряд
50 лет назад первые комсомольцы отправились на строительство БАМа
- Строители БАМа
- © Документальный проект РЖД «БАМ-50»
Полвека назад из Москвы на строительство Байкало-Амурской магистрали отправился первый Всесоюзный ударный комсомольский отряд. Этот день принято считать вторым рождением БАМа.
История стратегически важной артерии началась в 1930-х годах, когда были проложены её первые участки в сторону Тихого океана. Однако по-настоящему масштабное сооружение железнодорожных путей по всем направлениям стартовало только в середине 1970-х годов. Благодаря самоотверженности комсомольских отрядов в тайге были построены основные тоннели, мосты, разъезды, множество других инженерных сооружений.
В Восточную Сибирь приезжала молодёжь со всего Советского Союза. Комсомольцам приходилось работать в тяжёлых природно-климатических условиях и жить во времянках.
Несмотря на это, на БАМе кипела культурная жизнь: участников грандиозной стройки поддерживали певцы, поэты, артисты. Посреди тайги проходили выставки картин из Третьяковки, Эрмитажа и Русского музея. Молодые люди обзаводились семьями, вдоль магистрали появлялись новые города.
Основная часть работ была завершена в 1984 году, когда было запущено сквозное движение по магистрали. БАМ начинается от Тайшета и Усть-Илимска. На востоке артерия примыкает к заливу Советская Гавань. Ещё две ветки в Дальневосточном регионе протянуты в сторону китайской границы к населённым пунктам Известковый и Волочаевка.
- Из Москвы уезжают первые строители на БАМ, 27 апреля 1974 года
- © Документальный проект РЖД «БАМ-50»
В настоящее время БАМ представляет собой магистраль протяжённостью более 4280 км. Артерию обслуживают свыше 280 станций.
Новая страница в жизни БАМа была открыта в 2021 году, когда началась модернизация магистрали с целью увеличения её пропускной способности. Основной объём работ выполняют военные железнодорожники при поддержке студенческих отрядов.
В честь 50-летия отправки первого Всесоюзного ударного комсомольского отряда на БАМ RT побеседовал с участниками великой советской стройки и руководителем молодых людей, которые сейчас трудятся на Байкало-Амурской магистрали.
— Советский Союз направил огромные ресурсы на строительство БАМа. Как бы вы оценили значение этого грандиозного проекта?
Юрий Вербицкий, один из руководителей штаба ЦК ВЛКСМ БАМа, почётный транспортный строитель России:
— Конечно, мне не забыть XVII съезд ВЛКСМ, на котором для современной молодёжи было объявлено новое грандиозное дело, которое ускорит развитие страны. Это как раз было строительство БАМа.
- XVII съезд ВЛКСМ
Я как инженер-строитель понимал, насколько трудной и масштабной была эта задача. Вместе с тем у нас гигантская страна. Её необходимо защищать, осваивать экономические богатства, обеспечивать возможность передвижения людей и грузов. Без нормальной железнодорожной инфраструктуры об этом можно было только мечтать.
Вячеслав Двораковский, комсомолец, председатель совета ветеранов Омского областного студенческого отряда:
— В СССР была единственная железнодорожная нитка (Транссиб. — RT), которая связывала Москву и Владивосток. При этом страна находилась в острейшем геополитическом противостоянии с Западом. Провокаций можно было ожидать где угодно, в том числе на Дальнем Востоке.
Также без БАМа было трудно представить хозяйственное развитие Дальнего Востока, Восточной и Южной Сибири. Транссиб был чудовищно перегружен. Его пропускных мощностей давно не хватало. Например, омский отрезок Транссиба был самым напряжённым железнодорожным участком в мире. БАМ был жизненно необходим для обороны и экономики СССР.
Советское правительство основательно готовилось к тому, чтобы протянуть ещё одну железнодорожную артерию к Тихому океану. Непосредственно БАМ я не строил, но внёс вместе с товарищами комсомольцами вклад в подготовку к запуску этой великой стройки.
В 1973 году в составе комсомольского отряда я отправился в Улан-Удэ на строительство второй очереди завода мостовых и металлических конструкций. Это предприятие создавалось специально для обеспечения строительных работ на Байкало-Амурской магистрали.
- Карта строительства восточного направления БАМа
- © Документальный проект РЖД «БАМ-50»
Руководитель РСО (Российских студенческих отрядов), заместитель председателя комитета Госдумы по молодёжной политике Михаил Киселёв:
— Сложно переоценить роль БАМа в развитии Восточной Сибири, Забайкалья и дальневосточных регионов. Магистраль обеспечила развитие промышленности и торгово-экономических связей, укрепила обороноспособность нашей страны и в конце концов сплотила советских людей.
Лично в моей семье ветеранской истории, связанной с БАМом, нет. Но я знаю коллег-депутатов, которые строили магистраль. Это заместитель председателя Госдумы доктор экономических наук Алексей Васильевич Гордеев. Это Герой Социалистического Труда, ветеран движения студенческих отрядов Ефим Владимирович Басин.
С большим уважением я отношусь к Василию Викторовичу Шабалдину, который начинал строить БАМ в Сургуте в 1976 году и с тех пор занимается развитием студенческого трудового движения в России.
Как и прежде, БАМ необходим для развития регионов. После модернизации магистрали мы получим возможность перевозить гораздо больше металла, угля и других полезных ископаемых. Сможем расширить сотрудничество со стратегическим партнёром — Китаем.
- Комсомольцы на аэродроме вблизи БАМа
- © Документальный проект РЖД «БАМ-50»
— Почему так много людей поехало в тайгу, не испугавшись мошкары, морозов, отсутствия привычных удобств?
Юрий Вербицкий:
— Строители БАМа — это в основном послевоенное поколение, которое было воспитано в традициях трудового героизма. Молодые люди стремились быть достойными своих отцов и матерей, которые победили в Великой Отечественной войне.
Если для Родины требовалось совершить подвиг, то комсомольцы не представляли себе иного выбора. Это был искренний порыв. Нами руководила идея принять участие в выполнении по-настоящему крупных задач, стремление сделать что-то новое и масштабное для Родины. Покорение колоссальных таёжных пространств и прокладка путей к Тихому океану представлялись именно тем великим делом, которым должны заниматься молодые и сильные духом граждане СССР.
Поэтому в первый ударный отряд ВЛКСМ, который торжественно отправился строить БАМ, стремилось попасть очень много людей. Отобраны были лучшие кадры. В этом процессе участвовал и я, подбирая комсомольцев из Днепропетровской области. Непосредственно на стройке БАМа был организован штаб ЦК ВЛКСМ. Я стал одним из его руководителей.
Первые строители поехали на участки в Тайшет и Звёздный (Иркутская область), а также возводить индустриальную базу для магистрали в Шимановск (Амурская область). Непосредственно я отвечал за организацию строительных подразделений на западном направлении БАМа — Бурятия, Иркутская и Читинская области, — в общей сложности около 1,5 тыс. км.
- Комсомольцы
- © Документальный проект РЖД «БАМ-50»
Железная дорога прикладывалась по территории, где преобладали горные хребты, скалы, реки, дремучие леса. Если Транссиб шёл преимущественно по равнине, вдоль Амура, то нам приходилось строить магистраль как бы пересекая реки и другие естественные преграды. Это означало необходимость строительства огромного количества водоотводных сооружений, мостов и тоннелей.
Вместе с комсомольцами на БАМе трудились воины-железнодорожники. Условия труда были тяжёлыми. Первое время жилья, дорог и связи не было. Температура нередко опускалась до -40—50 °С. Зима длилась почти девять месяцев. Поэтому бамовцы старались заменять палатки на общежития.
Молодёжь, которая приезжала, часто не имела строительных специальностей. Учиться и привыкать к новым условиям приходилось быстро.
Лично меня больше всего поразило то, что девушки-комсомолки брались почти за любую работу, не боялись выходить замуж, рожать детей, строить новые города и оставаться там жить.
Никакой материальной заинтересованности у комсомольцев не было. Хотя впоследствии государство позаботилось о строителях. Мы получали очень достойные денежные выплаты с коэффициентами и премиями. Человек, проработавший несколько лет на БАМе, мог позволить себе даже приобрести автомобиль.
- Жилище строителей БАМа
- © Документальный проект РЖД «БАМ-50»
Хорошо было налажено снабжение строительных подразделений продуктами. Невероятно насыщенной была и культурная жизнь. В этом плане БАМ стал целым микромиром. Песни под гитару и стихи рождались прямо в палатках и вагончиках. Затем в каждом посёлке проводился фестиваль самодеятельной патриотической гитарной песни. В них участвовали механизаторы, путеукладчики, мостовики, тоннельщики, инженеры, военнослужащие.
Вячеслав Двораковский:
— Комсомольцы вовлекались во все большие государственные программы СССР. ВЛКСМ старался оправдать доверие руководства страны и всего советского общества. Работать на строительстве БАМа было очень почётно.
Леонид Казаков, бригадир комплексной бригады строительно-монтажного поезда №266 треста «Ленабамстрой», Герой Социалистического Труда:
— С ноября 1974 года я работал в Звёздном бригадиром. Жили в палатках, а девушкам выделили уголок, отгородив его одеялом. На тот момент я был самым старшим среди ребят. Мне было 23 года.
Условия жизни и быта постепенно улучшались. Из палаток мы переехали в вагончики и обзавелись баней. Физически работать было очень тяжело. Работали вахтой, чтобы иметь возможность восстановить силы.
Однако все трудности воспринимались спокойно. В моей бригаде и соседних строительных подразделениях царил какой-то невероятный энтузиазм. Много сил давала насыщенная культурная жизнь. Например, в Звёздном работал клуб и театр «Молодая гвардия», которым руководил выпускник Московского института культуры Анатолий Байков.
- Свадьба на одном из участков БАМа
- © Документальный проект РЖД «БАМ-50»
Бамовцы заводили семьи, для которых быстро строились дома и детские сады. Бывало и такое, что после свадьбы молодые люди уезжали обратно в большие города, но потом всё равно возвращались на БАМ. Многие из тех, кого я знал, так и остались там жить.
Почему молодых людей так притягивал БАМ? У советской молодёжи было представление о том, что магистраль — это дорога в будущее. И мне кажется, что так оно и было на самом деле. Советскому Союзу было жизненно необходимо осваивать свои громадные восточные территории с их колоссальными природными богатствами.
Сейчас перед Россией в каком-то смысле стоит примерно такая же задача. БАМ, который строили советские люди, перегружен. При этом Россия разворачивается на восток, ей необходимо гораздо интенсивнее развивать регионы Сибири и Дальнего Востока, в недрах которых находится вся таблица Менделеева. Начавшаяся в 2021 году модернизация БАМа — это новая грандиозная задача для нынешнего поколения.
— Как сейчас работает молодёжь на БАМе? Какая мотивация у тех, кто вступает в студенческие отряды?
Михаил Киселёв:
— Молодёжь работает на БАМе с 2022 года. Отправка студенческих отрядов — это совместный проект РСО и РЖД. Если в 2022-м на нынешней великой стройке работали 1370 человек, то в 2023-м — уже 2500. В текущем году планируем привлечь 3200 ребят.
Молодые люди помогают железнодорожным войскам в их нелёгком труде, перед ними открываются возможности карьерного роста. Некоторые бойцы, которые приехали пару лет назад, уже стали командирами отрядов. По завершении проекта БАМ-2.0 они будут высококвалифицированными рабочими и управленцами-железнодорожниками.
- Участницы церемонии передачи памятного знамени в честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали на Ярославском вокзале в Москве
- РИА Новости
- © Алексей Никольский
Мы готовим молодых людей по следующим специальностям: монтёры путей, электромонтёры кабельных линий, монтажники металлоконструкций, сигналисты, бетонщики. Обучение развёрнуто по поручению президента в рамках специальной программы правительства РФ. Все профессии ребята получают бесплатно.
Условия жизни на БАМе сейчас разные — они зависят от участка, где идут работы. Зачастую местом жительства современных бамовцев является вахтовый городок. Как правило, он состоит из обустроенных железнодорожных вагонов. Быт, конечно, скромный, но в вагонах есть всё необходимое для отдыха.
Как и комсомольцы, все молодые люди обеспечиваются горячим питанием и получают достойную зарплату. Сейчас оплата труда начинается от 60 тыс. рублей в месяц. Проезд также оплачивается за счёт привлекающей стороны — работодателей.
Что движет сейчас молодёжью, которая отправляется на БАМ? На мой взгляд, молодые люди хотят испытать себя. Им присущ дух авантюризма, романтики и, конечно, желание быть сопричастными к главному инфраструктурному проекту современности. Пройдёт время, и молодые строители будут с гордостью рассказывать своим детям и внукам, как они строили великую Байкало-Амурскую магистраль.
- РЖД открыли сквозное движение поездов по БАМу после завершения ремонтных работ
- На БАМе завершена реконструкция станции Северобайкальск
- Путин: противник пытается дотянуться до объектов Восточного полигона РЖД
- В Москве состоялась передача знамени 50-летия БАМа
- РЖД приступает к реализации третьего этапа развития Восточного полигона