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На БАМе завершена реконструкция станции Северобайкальск

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На Байкало-Амурской магистрали специалисты завершили реконструкцию станции Северобайкальск (Бурятия). Проведённые работы позволят увеличить объём перевозок в направлении Дальнего Востока.
На БАМе завершена реконструкция станции Северобайкальск
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ОТР.

На станции установлено цифровое управление. Также удлинены ранее действующие пути и смонтированы два дополнительных, что позволит вмещать составы из 76 вагонов.

Кроме того улучшена регулировка движения пассажирских поездов и снижены уровни шума и вибрации за счёт специальных защитных экранов.

Также стало известно, что в посёлке Герби Верхнебуреинского района (Хабаровский край) завершено благоустройство культурно-досугового центра, передаёт newizv.ru со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия края Андрея Романченко.

«В культурно-досуговом центре совмещены сельский дом культуры, библиотека, администрация поселения и магазины. Благодаря реализации проекта здание обрело яркий современный облик. Центр стал визитной карточкой БАМовского посёлка района», — заявил Романченко.

В августе сообщалось, что РЖД открыли сквозное движение поездов по БАМу после завершения ремонтных работ.

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