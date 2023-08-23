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РЖД открыли сквозное движение поездов по БАМу после завершения ремонтных работ

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Сквозное движение по Байкало-Амурской магистрали (БАМ) открыто в полном объёме для пассажирских и грузовых поездов после завершения восстановительных работ на месте размыва пути в Бурятии.
РЖД открыли сквозное движение поездов по БАМу после завершения ремонтных работ
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба компании «Российские железные дороги» (РЖД).

«Сквозное движение поездов по БАМу открыто», — говорится в сообщении.

19 августа в Бурятии размыло железнодорожные пути из-за частичного разрушения дамбы.

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