РЖД открыли сквозное движение поездов по БАМу после завершения ремонтных работ

Сквозное движение по Байкало-Амурской магистрали (БАМ) открыто в полном объёме для пассажирских и грузовых поездов после завершения восстановительных работ на месте размыва пути в Бурятии.

РИА Новости