В Бурятии размыло железнодорожные пути из-за частичного разрушения дамбы
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«Ввиду обильных осадков произошло частичное разрушение дамбы, в результате чего размыло железнодорожное полотно на 1102 километре перегона Холодная — Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги», — приводит заявление РИА Новости.
В регионе введён режим ЧС, на месте работают два восстановительных поезда.
В июне губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил о введении режима ЧС в Казачинско-Ленском районе Иркутской области из-за размытия трассы.