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В Бурятии размыло железнодорожные пути из-за частичного разрушения дамбы

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Из-за частичного разрушения дамбы в Бурятии размыло железнодорожное полотно, задержаны поезда, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Бурятии размыло железнодорожные пути из-за частичного разрушения дамбы
  • Gettyimages.ru
  • © Monty Rakusen

«Ввиду обильных осадков произошло частичное разрушение дамбы, в результате чего размыло железнодорожное полотно на 1102 километре перегона Холодная — Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги», — приводит заявление РИА Новости.

В регионе введён режим ЧС, на месте работают два восстановительных поезда.

В июне губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил о введении режима ЧС в Казачинско-Ленском районе Иркутской области из-за размытия трассы.

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