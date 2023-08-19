В Бурятии размыло железнодорожные пути из-за частичного разрушения дамбы

Из-за частичного разрушения дамбы в Бурятии размыло железнодорожное полотно, задержаны поезда, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Ввиду обильных осадков произошло частичное разрушение дамбы, в результате чего размыло железнодорожное полотно на 1102 километре перегона Холодная — Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги», — приводит заявление РИА Новости.

В регионе введён режим ЧС, на месте работают два восстановительных поезда.

В июне губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил о введении режима ЧС в Казачинско-Ленском районе Иркутской области из-за размытия трассы.