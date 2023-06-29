В Иркутской области ввели режим ЧС из-за размытия трассы

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил о введении режима ЧС в Казачинско-Ленском районе Иркутской области.

«Из-за проливных дождей размыло трассу Усть-Кут — Уоян в районе 263-го километра. Частично разрушен мост через реку Кунерма. Движение по трассе пришлось приостановить... В Казачинско-Ленском районе введён режим чрезвычайной ситуации», — сообщил он.

По словам губернатора, уровень воды по состоянию на 08:00 мск в районе посёлка Улькан составляет 442 см при критической отметке 430 см.

Ранее в сёлах Буйнакского района Дагестана, где из-за обильных дождей с градом повреждены десятки домов, ввели режим чрезвычайной ситуации.