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РЖД приступает к реализации третьего этапа развития Восточного полигона

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Холдинг «Российские железные дороги» приступает к реализации третьего этапа развития Восточного полигона.

29 марта состоится подписание договора генерального подряда между ОАО «РЖД» и АО «Бамтоннельстрой-Мост» о строительстве четырёх крупнейших инфраструктурных объектов на БАМе: второго Северомуйского, второго Кодарского и второго Кузнецовского тоннелей, а также нового железнодорожного моста через реку Амур в Комсомольске-на-Амуре.

В мероприятии примут участие министр транспорта России Виталий Савельев, генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, председатель совета директоров АО «Бамтоннельстрой-Мост» Руслан Байсаров.

Ввод в эксплуатацию новых искусственных сооружений в совокупности с другими мероприятиями по развитию инфраструктуры, в том числе строительство сплошных вторых путей, станций и разъездов, позволит увеличить провозную способность БАМа и Транссиба до 270 млн т по итогам 2032 года.

Ранее сообщалось, что в 2024 году РЖД вывезет на экспорт через Восточный полигон около 100 млн т угля.

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