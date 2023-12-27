В 2024 году РЖД вывезут на экспорт через Восточный полигон около 100 млн т угля
Информация об этом появилась в Telegram-канале компании.
Отмечается, что речь идёт о таких регионах, как Кузбасс, Якутия, Бурятия, Хакасия, Иркутская область и Тыва.
В компании добавили, что соглашения направлены на максимальное обеспечение потребности угольных предприятий в вывозе продукции железнодорожным транспортом.
Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что противник пытается дотянуться до важнейших объектов Восточного полигона российских железных дорог, который включает в себя объекты Транссиба и БАМа.