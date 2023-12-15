Путин: противник пытается дотянуться до объектов Восточного полигона РЖД

Президент России Владимир Путин предупредил, что противник пытается дотянуться до важнейших объектов Восточного полигона российских железных дорог, который включает в себя объекты Транссиба и БАМа.

Об этом глава государства сказал в ходе выступления на съезде железнодорожников.

«Противник пытается дотянуться до важнейших объектов инфраструктуры Восточного полигона», — подчеркнул Путин.

Российский лидер призвал соблюдать особую внимательность тем, кто работает на этом направлении.

Ранее ФСБ раскрыла теракт на Байкало-Амурской магистрали, исполнитель задержан, куратор установлен.

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