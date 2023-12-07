ФСБ: раскрыт теракт на БАМе, подготовленный спецслужбами Украины

ФСБ раскрыла теракт на Байкало-Амурской магистрали, исполнитель задержан, куратор установлен.

«Раскрыт террористический акт, подготовленный спецслужбами Украины, направленный на разрушение объектов критической транспортно-энергетической инфраструктуры», — говорится в пресс-релизе ФСБ.

Отмечается, что в Омской области задержан гражданин Республики Беларусь 1971 года рождения.

В сообщении говорится, что задержанный совершил подрывы 29 и 30 ноября двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по маршрутам Тайшет — Тында и Тайшет — Нерюнгри по Байкало-Амурской магистрали в Бурятии.

Мужчина признался, что по заданию соотечественника, живущего в Литве, забрал из тайника восемь взрывных устройств, привёз их на автомобиле в Бурятию и заложил на цистернах грузовых поездов.