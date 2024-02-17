В Москве состоялась передача знамени 50-летия БАМа
- РИА Новости
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«Это мероприятие открывает обширную программу празднования юбилея Байкало-Амурской магистрали. Указ о торжествах подписан президентом России Владимиром Путиным», — говорится в заявлении.
Отмечается, что общая протяжённость магистрали от Тайшета до Советской Гавани составляет 4287 км, вместе с ответвлениями и соединительными линиями — 5,6 тыс. км.
Ранее Путин на совещании по развитию Восточного полигона железных дорог заявил, что в России востребовано восточное направление железных дорог, пора определиться с параметрами третьего этапа строительства БАМа и Транссиба.