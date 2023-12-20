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Путин: нужно определиться с третьим этапом строительства БАМа и Транссиба

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В России востребовано восточное направление железных дорог, пора определиться с параметрами третьего этапа строительства БАМа и Транссиба. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию Восточного полигона железных дорог.
Путин: нужно определиться с третьим этапом строительства БАМа и Транссиба
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

Как напомнил президент, объёмы перевозок на восток за последние годы заметно выросли и продолжают увеличиваться — загрузка магистралей гарантирована на годы вперёд.

«Учитывая эти перспективы, нам нужно чётко определиться с параметрами третьего этапа развития БАМа и Транссиба, в какие сроки, по каким направлениям и в каком точно объёме будет увеличиваться их провозная способность», — сказал Путин.

В октябре глава государства назвал приоритетным проектом расширение Восточного полигона и других маршрутов, модернизацию Мурманского транспортного узла.

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