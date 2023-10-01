Путин заявил о важности восстановления железных дорог в новых регионах России
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Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«ОАО «РЖД» активно участвует в реализации приоритетных для России транспортных проектов, таких как... восстановление железнодорожной инфраструктуры в новых регионах России, развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей», — отметил он.
Также приоритетными проектами он назвал расширение Восточного полигона и других маршрутов, модернизацию Мурманского транспортного узла.
«Желаю вам успехов и всего самого доброго», — добавил он в поздравлении.
30 сентября Путин поздравил граждан с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.