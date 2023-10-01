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Путин заявил о важности восстановления железных дорог в новых регионах России

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Президент России Владимир Путин в своём поздравлении с юбилеем образования открытого акционерного общества «РЖД» назвал восстановление железных дорог в новых регионах одним из приоритетов российских властей.
Путин заявил о важности восстановления железных дорог в новых регионах России
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«ОАО «РЖД» активно участвует в реализации приоритетных для России транспортных проектов, таких как... восстановление железнодорожной инфраструктуры в новых регионах России, развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей», — отметил он.

Также приоритетными проектами он назвал расширение Восточного полигона и других маршрутов, модернизацию Мурманского транспортного узла.

«Желаю вам успехов и всего самого доброго», — добавил он в поздравлении.

30 сентября Путин поздравил граждан с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.

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