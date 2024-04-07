Ответственные за пожарную безопасность: СМИ сообщили о возбуждении дела о халатности после теракта в «Крокусе»

В отношении ответственного за пожарную безопасность «Крокус Сити Холла», а также начальника пожарной команды концертного зала возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, оба фигуранта дела находятся под подпиской о невыезде. Ранее глава СК Александр Бастрыкин докладывал Владимиру Путину о том, что проверяется возможное нарушение требований безопасности и системы пожаротушения в «Крокусе» в связи с тем, что от воздействия высокой температуры и продуктов горения при теракте погибли 45 человек.

Уголовное дело о халатности возбуждено следователями после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность») возбуждено в отношении ответственного за пожарную безопасность «Крокуса», а также начальника пожарной команды «Крокуса», — говорится в сообщении.

Оба фигуранта дела находятся под подпиской о невыезде. Дело в их отношении связано с возможными нарушениями правил пожарной безопасности в концертном зале.

25 марта глава МЧС России Александр Куренков в ходе совещания по принимаемым после теракта мерам доложил Владимиру Путину, что здание было оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации и она сработала в штатном режиме. К тому же в систему автоматического пожаротушения «Крокуса» входили четыре роботизированных ствола и система программного управления.

«По мнению специалистов, системе не удалось [потушить] пожар из-за развития горения на значительной горимой площади», — рассказал он.

Тогда же глава СК Александр Бастрыкин отмечал, что в результате пожара от воздействия высокой температуры и продуктов горения погибли 45 человек. В этой связи следователи проверяют возможное нарушение требований безопасности и системы пожаротушения в концертном зале.

«С этой целью изъяты пульты, электронные блоки и приборы управления противопожарной системой концертного зала. Они направлены для исследования и извлечения информации о режиме работы систем пожарной безопасности в момент совершения теракта. С участием экспертов изучается содержимое сервера противопожарной системы. Для установления работоспособности и своевременности срабатывания всех систем противопожарной безопасности назначена пожарно-техническая экспертиза», — указывал он.

При этом бизнесмен Эмин Агаларов, чей отец владеет «Крокусом», в интервью РБК назвал ложными сообщения о том, что пожарная сигнализация не сработала, а часть эвакуационных выходов была перекрыта.

Он также опроверг заявление экспертов, что зал быстро сгорел из-за качества использовавшихся при строительстве материалов. По его словам, материалы использовались огнестойкие, а строительство велось по всем нормативам.

Ранее эксперт в области пожарной безопасности Константин Калужин в разговоре с RT отмечал, что оповещение запустили в «Крокусе», судя по всему, в ручном режиме, когда было объявлено: «По техническим причинам покинуть здание». По его словам, сообщение должно храниться в системе пожарной автоматики.

Он полагает, что система водяного пожаротушения сработала, но на отдельных участках. При этом аварийное открывание дверей (так называемая антипаника) работало не везде.

Опираясь на слова очевидцев, эксперт допустил, что никакой системы дымоудаления не было, «то есть чёрный дым распространялся по всем этим площадям», что привело к гибели людей. Калужин также добавил, что зрительный зал имеет большую пожарную нагрузку, поскольку «там все сиденья, всё, что касается сцены, конечно, легкогорючие материалы».

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Напомним, вечером 22 марта четыре уроженца Таджикистана (Далерджон Мирзоев, Рачабализоду Саидакрами, Фаридуни Шамсидин и Мухаммадсобир Файзов) ворвались в «Крокус Сити Холл», где устроили стрельбу и подожгли концертный зал. После этого они на автомобиле попытались сбежать на Украину. Их задержали в Брянской области.

Как установили в СК, задержанные действовали при координации со стороны неизвестного мужчины, который отправлял им голосовые сообщения через Telegram. При этом имеются подтверждённые данные о поступлении обвиняемым значительных сумм денежных средств и криптовалюты с Украины.

Кроме того, в телефоне одного из задержанных террористов были обнаружены фотографии с украинским флагом, гербом, бронетехникой и людьми в военной форме на фоне разрушенных домов, а также картинку «украинской почтовой марки с нецензурным жестом».

«Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершённым террористическим актом и проведением СВО», — сообщили в ведомстве.