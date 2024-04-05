«В тяжёлом состоянии из них трое»: в больницах Москвы остаются 37 пострадавших при теракте в «Крокусе»

После теракта в «Крокус Сити Холле» в московских больницах остаются 37 пострадавших, из них трое в тяжёлом состоянии, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. При этом в Минздраве Подмосковья указали, что за десять дней после теракта было заготовлено почти 3,7 тонны крови. Наряду с этим СК РФ продолжает расследование уголовного дела, связанного с этим преступлением. Так, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил установить все этапы финансирования теракта в «Крокусе».

В московских больницах остаются 37 пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«На сегодняшний день в столичных стационарах остаются лишь 37 пациентов, в тяжёлом состоянии из них только трое», — приводит её слова Telegram-канал социального комплекса Москвы.

По словам Раковой, в ночь после теракта в столичные больницы было доставлено 85 пациентов, в федеральные — 13 человек.

«Ещё девять москвичей из больниц Московской области в крайне тяжёлом состоянии мы перевели в наши стационары с помощью санавиации на следующий день. Санавиация сыграла большую роль в организации эвакуации пострадавших. Благодаря тому что вертолёты прилетали и улетали, не глуша двигатель, мы смогли эвакуировать семь человек. Это были самые тяжёлые пациенты, и каждая секунда была на счету», — добавила она в интервью телеканалу «Россия 24».

Наряду с этим в пресс-службе Минздрава Московской области сообщили, что за десять дней после теракта Центр крови Подмосковья заготовил 3,7 т крови и её компонентов — это почти в 2,5 раза больше, чем обычно за такой период.

Всего в результате стрельбы и последовавшего за этим пожара в «Крокусе» 22 марта погибли 144 человека, ещё 551 пострадал.

Расследование

В пятницу, 5 апреля, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание, посвящённое ходу расследования уголовного дела о террористическом акте в Красногорске.

Ему было доложено о проводимой работе по различным направлениям. В частности, продолжаются следственные действия с фигурантами уголовного дела. Также проверяются полученные в ходе допросов показания. Их сопоставляют с учётом иных данных, зафиксированных в ходе расследования.

К тому же сотрудники Криминалистического центра изучают предметы, изъятые в качестве вещественных доказательств, в том числе электронные носители информации, с целью выявления и фиксации значимых для следствия сведений. Вдобавок проводятся экспертные исследования.

Кроме того, Бастрыкин поручил принимать все меры к задержанию лиц, причастных к совершению теракта. Речь идёт об исполнителях, организаторах и о пособниках преступления.

«Глава ведомства подчеркнул, что, несмотря на уже имеющиеся данные о передаче средств обвиняемым, необходимо установить все этапы финансирования этого террористического акта», — указали в СК.

Также 5 апреля в Следственном комитете РФ сообщили о получении данных из мобильных телефонов обвиняемых в совершении теракта в «Крокусе». По данным ведомства, концертный зал в Красногорске был выбран террористами по указанию куратора.

«Утром 24 февраля 2024 года, то есть в годовщину начала специальной военной операции, один из соучастников по указанию куратора нашёл на интернет-ресурсах и отправил ему скриншоты изображений входов в здание «Крокус Сити Холла» и подъездных путей к нему. Всё это обвиняемый подтвердил в своих показаниях», — говорится в сообщении.

К тому же в телефоне одного из задержанных террористов были обнаружены фотографии с украинским флагом, гербом, бронетехникой и людьми в военной форме на фоне разрушенных домов, а также картинку «украинской почтовой марки с нецензурным жестом».

«Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершённым террористическим актом и проведением СВО», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что исполнителями теракта в «Крокусе» являются четыре уроженца Таджикистана: Далерджон Мирзоев, Рачабализоду Саидакрами, Фаридуни Шамсидин и Мухаммадсобир Файзов. Следствие в ходе допросов установило, что действия террористов голосовыми сообщениями через Telegram координировал мужчина под псевдонимом. Имеются подтверждённые данные о поступлении обвиняемым значительных сумм денежных средств и криптовалюты с Украины.