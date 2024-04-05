Фото людей с флагом Украины: СК получил значимые данные из телефонов фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Следователи получили значимые данные в ходе изучения содержимого мобильных телефонов фигурантов дела о теракте в «Крокусе», заявили в Следственном комитете. По данным ведомства, среди прочего в телефоне одного из террористов обнаружены фотографии людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов. Кроме того, один из соучастников отправлял куратору фотографии входов в концертный зал в годовщину начала СВО.

В Следственном комитете заявили о получении значимых данных о подготовке к теракту в «Крокус Сити Холле» из мобильных телефонов обвиняемых.

Как отметили в СК, концертный зал «Крокус Сити Холл» был выбран в качестве места для совершения нападения по указанию куратора, руководившего действиями террористов.

По данным следователей, утром 24 февраля, в годовщину начала специальной военной операции, один из соучастников по указанию куратора нашёл на интернет-ресурсах и отправил ему скриншоты изображений входов в здание «Крокус Сити Холла» и подъездных путей к нему.

Наряду с этим, добавили в СК, в телефоне террориста обнаружены фотографии людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом.

«Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершённым террористическим актом и проведением специальной военной операции», — подчеркнули в СК.

Согласно последним официальным данным, в результате стрельбы и последовавшего за этим пожара в «Крокусе» 22 марта погибли 144 человека, ещё 551 пострадал.

В понедельник, 1 апреля, суд в Москве по ходатайству СК арестовал уже десятого обвиняемого в теракте в «Крокусе». По данным следователей, за несколько дней до теракта задержанный перечислил соучастнику теракта деньги на проживание террористов. Кроме того, часть средств он перечислил одному из исполнителей уже после совершения преступления.

Кроме того, 4 апреля ФСБ России сообщила о задержании в Москве, Екатеринбурге и Омске ещё трёх пособников террористов из «Крокус Сити Холла». Как следует из сообщения ведомства, все задержанные — выходцы из Центрально-Азиатского региона. Двое из них — иностранцы, ещё у одного российское гражданство.

В ФСБ уточнили, что двое из задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, применявшихся в теракте. Третий задержанный принимал непосредственное участие в вербовке пособников теракта и финансировании его исполнителей.

Помимо этого, 1 апреля в ФСБ также заявили о пресечении деятельности состоявшей из иностранцев ячейки террористов, готовивших теракт в местах массового пребывания людей в Каспийске. По данным силовиков, злоумышленники располагали самодельным взрывным устройством и автоматическим оружием.

Наряду с этим задержанные также участвовали в финансировании и обеспечении исполнителей теракта в «Крокусе».

Путин — о заказчиках теракта

Владимир Путин выразил мнение, что задачей заказчиков теракта в «Крокусе» было разрушение единства россиян. Президент предположил, что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов.

«У нас страна, которая демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единства, межрелигиозного единства, межэтнического. И на внешней арене она ведёт себя таким образом, что вряд ли может быть объектом для нападения со стороны исламских фундаменталистов», — сказал президент на заседании XII съезда Федерации независимых профсоюзов России, который состоялся 4 апреля.

Стремление к подрыву единства российского общества, сказал президент, тем более в современных условиях, «безусловно, просматривается».