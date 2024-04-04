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Лавров заявил об очевидности украинского следа в теракте в «Крокусе»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об очевидности наличия украинского следа в теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.
Лавров заявил об очевидности украинского следа в теракте в «Крокусе»
  • РИА Новости

«Уже сейчас очевидно, об этом говорится в ходе сообщений о том, как идёт расследование, — очевидно, что не обошлось без украинского следа. Тем более что причастность Украины ко многим другим террористическим актам на российской территории уже ни у кого не вызывает сомнения», — сказал он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с французским коллегой Себастьяном Лекорню заявил, что у России имеются сведения об украинском следе в организации теракта в «Крокус Сити Холле».

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