Лавров заявил об очевидности украинского следа в теракте в «Крокусе»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об очевидности наличия украинского следа в теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

«Уже сейчас очевидно, об этом говорится в ходе сообщений о том, как идёт расследование, — очевидно, что не обошлось без украинского следа. Тем более что причастность Украины ко многим другим террористическим актам на российской территории уже ни у кого не вызывает сомнения», — сказал он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с французским коллегой Себастьяном Лекорню заявил, что у России имеются сведения об украинском следе в организации теракта в «Крокус Сити Холле».