В Кремле заявили, что не знают о передаче Францией данных России по «Крокусу»
- AFP
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«Я не располагаю информацией о том, что какие-то данные были предоставлены», — сказал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что у него есть «полезная информация» касательно теракта в «Крокус Сити Холле» в Московской области, однако раскрывать её он не стал.
При этом он счёл «угрожающими» комментарии, которые сделал глава Минобороны России Сергей Шойгу в разговоре с французским коллегой.
В российском оборонном ведомстве отметили, что Лекорню настойчиво пытался убедить Шойгу в непричастности Украины и Запада к атаке террористов в «Крокус Сити Холле».