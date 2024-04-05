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В Кремле заявили, что не знают о передаче Францией данных России по «Крокусу»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в курсе о якобы передаче Францией данных российской стороне о теракте в «Крокус Сити Холле».
В Кремле заявили, что не знают о передаче Францией данных России по «Крокусу»
  • AFP
  • © NATALIA KOLESNIKOVA

«Я не располагаю информацией о том, что какие-то данные были предоставлены», — сказал он.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что у него есть «полезная информация» касательно теракта в «Крокус Сити Холле» в Московской области, однако раскрывать её он не стал.

При этом он счёл «угрожающими» комментарии, которые сделал глава Минобороны России Сергей Шойгу в разговоре с французским коллегой.

В российском оборонном ведомстве отметили, что Лекорню настойчиво пытался убедить Шойгу в непричастности Украины и Запада к атаке террористов в «Крокус Сити Холле».

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