Макрон счёл «угрожающими» комментарии Шойгу в разговоре с Лекорню

Президент Франции Эммануэль Макрон счёл «угрожающими» комментарии, которые сделал министр обороны России Сергей Шойгу в разговоре с французским коллегой Себастьяном Лекорню 3 апреля.

По словам Макрона, некоторые комментарии со стороны России были «странными и угрожающими», сообщает BFMTV.

Накануне состоялся телефонный разговор между Шойгу и Лекорню. В Минобороны России сообщили, что французский министр настойчиво пытался убедить собеседника в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов в «Крокус Сити Холле».

Шойгу, со своей стороны, подчеркнул, что расследование будет доведено до конца, виновных накажут. Он также подчеркнул, что имеются сведения об украинском следе в организации теракта.

Российский министр также заявил, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самого Парижа.