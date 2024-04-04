RT в Telegram
Подпишись

Макрон счёл «угрожающими» комментарии Шойгу в разговоре с Лекорню

Короткая ссылка
Президент Франции Эммануэль Макрон счёл «угрожающими» комментарии, которые сделал министр обороны России Сергей Шойгу в разговоре с французским коллегой Себастьяном Лекорню 3 апреля.
Макрон счёл «угрожающими» комментарии Шойгу в разговоре с Лекорню
  • РИА Новости

По словам Макрона, некоторые комментарии со стороны России были «странными и угрожающими», сообщает BFMTV.

Накануне состоялся телефонный разговор между Шойгу и Лекорню. В Минобороны России сообщили, что французский министр настойчиво пытался убедить собеседника в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов в «Крокус Сити Холле».

Шойгу, со своей стороны, подчеркнул, что расследование будет доведено до конца, виновных накажут. Он также подчеркнул, что имеются сведения об украинском следе в организации теракта.

Российский министр также заявил, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самого Парижа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить