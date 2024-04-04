Макрон счёл «угрожающими» комментарии Шойгу в разговоре с Лекорню
- РИА Новости
По словам Макрона, некоторые комментарии со стороны России были «странными и угрожающими», сообщает BFMTV.
Накануне состоялся телефонный разговор между Шойгу и Лекорню. В Минобороны России сообщили, что французский министр настойчиво пытался убедить собеседника в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов в «Крокус Сити Холле».
Шойгу, со своей стороны, подчеркнул, что расследование будет доведено до конца, виновных накажут. Он также подчеркнул, что имеются сведения об украинском следе в организации теракта.
Российский министр также заявил, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самого Парижа.