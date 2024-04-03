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Шойгу: отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самого Парижа

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В ходе разговора с главой Минобороны Франции Себастьяном Лекорню министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что идея отправки французских войск на Украину в случае реализации создаст проблемы для самой Франции.
Шойгу: отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самого Парижа
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В отношении заявлений Елисейского дворца об отправке французского контингента на Украину Сергей Шойгу указал, что в случае их практической реализации это создаст проблемы для самой Франции», — говорится в сообщении.

Ранее в публикации издания Echos отмечалось, что ситуация на фронте не изменится в пользу ВСУ в том случае, если Франция решится отправить своих военнослужащих в зону конфликта.

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