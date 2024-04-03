Шойгу: отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самого Парижа
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«В отношении заявлений Елисейского дворца об отправке французского контингента на Украину Сергей Шойгу указал, что в случае их практической реализации это создаст проблемы для самой Франции», — говорится в сообщении.
Ранее в публикации издания Echos отмечалось, что ситуация на фронте не изменится в пользу ВСУ в том случае, если Франция решится отправить своих военнослужащих в зону конфликта.