Макрон заявил, что у Франции есть «полезная информация» о теракте в России

Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что у него есть «полезная информация» о происхождении теракта в «Крокус Сити Холле», однако раскрывать её он не стал.

Так французский президент прокомментировал недавний телефонный разговор министров обороны России и Франции Сергея Шойгу и Себастьяна Лекорню.

«Я действительно попросил директора служб и соответствующего министра провести переговоры технического характера, потому что… прежде всего, чтобы выразить солидарность, и потому что мы располагаем полезной информацией, не буду её раскрывать здесь, о происхождении и организации этого теракта», — сказал Макрон на церемонии открытия олимпийского центра водных видов спорта под Парижем. Его слова приводит РИА Новости.

Президент Франции при этом счёл «угрожающими» комментарии, которые сделал Сергей Шойгу в разговоре с французским коллегой.