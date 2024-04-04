Макрон заявил, что у Франции есть «полезная информация» о теракте в России
- AP
Так французский президент прокомментировал недавний телефонный разговор министров обороны России и Франции Сергея Шойгу и Себастьяна Лекорню.
«Я действительно попросил директора служб и соответствующего министра провести переговоры технического характера, потому что… прежде всего, чтобы выразить солидарность, и потому что мы располагаем полезной информацией, не буду её раскрывать здесь, о происхождении и организации этого теракта», — сказал Макрон на церемонии открытия олимпийского центра водных видов спорта под Парижем. Его слова приводит РИА Новости.
Президент Франции при этом счёл «угрожающими» комментарии, которые сделал Сергей Шойгу в разговоре с французским коллегой.