Ракова: в больницах Москвы остаются 37 пострадавших после теракта в «Крокусе»

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в московских больницах остаются 37 пострадавших после теракта в «Крокусе».

Об этом говорится в Telegram-канале социального комплекса Москвы.

По её словам, трое из остающихся в медицинских учреждениях в тяжёлом состоянии.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с французским коллегой Себастьяном Лекорню заявил, что у Москвы имеются сведения об украинском следе в организации теракта в «Крокус Сити Холле».

Как отмечал президент Владимир Путин, уже известно, чьими руками был совершён теракт, сейчас же интересуют его заказчики. По имеющимся данным, на украинской стороне для террористов готовили «окно» для отхода.