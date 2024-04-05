RT в Telegram
Подпишись

Ракова: в больницах Москвы остаются 37 пострадавших после теракта в «Крокусе»

Короткая ссылка
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в московских больницах остаются 37 пострадавших после теракта в «Крокусе».
Ракова: в больницах Москвы остаются 37 пострадавших после теракта в «Крокусе»
  • AFP
  • © NATALIA KOLESNIKOVA

Об этом говорится в Telegram-канале социального комплекса Москвы.

По её словам, трое из остающихся в медицинских учреждениях в тяжёлом состоянии.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с французским коллегой Себастьяном Лекорню заявил, что у Москвы имеются сведения об украинском следе в организации теракта в «Крокус Сити Холле».

Как отмечал президент Владимир Путин, уже известно, чьими руками был совершён теракт, сейчас же интересуют его заказчики. По имеющимся данным, на украинской стороне для террористов готовили «окно» для отхода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить