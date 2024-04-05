СК получил данные из мобильных телефонов напавших на «Крокус» террористов

Следственный комитет получил данные из мобильных телефонов обвиняемых в совершении теракта в Подмосковье. Следователи выяснили, что один из террористов 24 февраля по указанию куратора нашёл в интернете и отправил ему скриншоты изображений входов в здание «Крокус Сити Холла» и подъездных путей к нему. Всё это обвиняемый подтвердил в своих показаниях.

Как заявили в СК, террористы сначала пытались уничтожить свои телефоны. Результаты экспертного исследования устройств позволили получить «значимые для следствия данные об обстоятельствах подготовки к преступлению».

«В телефоне террориста обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом», — отмечает Следственный комитет.

Ведомство допускает, что эти данные могут свидетельствовать о связи между терактом и проведением спецоперации на Украине.

«Продолжается выполнение комплекса следственных действий и оперативных мероприятий по проверке причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб и международных исламистских террористических организаций», — заявили в СК.

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с французским коллегой Себастьяном Лекорню заявил, что у Москвы имеются сведения об украинском следе в организации теракта в «Крокус Сити Холле».

Как отмечал президент Владимир Путин, уже известно, чьими руками был совершён теракт, сейчас же интересуют его заказчики. По имеющимся данным, на украинской стороне для террористов готовили «окно» для отхода.