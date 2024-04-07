Гагин: нападавшие на «Крокус» были хорошо подготовленными наёмниками

Нападавшие на подмосковный «Крокус Сити Холл» были хорошо подготовленными наёмниками, заявил в интервью РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.

«... это не инициативщики — это наёмники, действовали они действительно профессионально. То есть у них была военная подготовка», — подчеркнул он.

Также Гагин выразил уверенность, что организатором теракта выступали украинские спецслужбы. По его словам, прежде всего, на украинский след указывает то, что боевики пытались скрыться именно на Украине.

«Естественно, этот коридор захода на Украину им обещали именно в каком-то определённом месте. Это явный след работы спецслужб», — отметил Гагин.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал лидеров НАТО пособниками теракта в «Крокусе».

По его словам, исполнители теракта в «Крокусе» — не религиозные фанатики, а убийцы.