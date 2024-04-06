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Медведев: исполнители теракта в «Крокусе» — не религиозные фанатики, а убийцы

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» — не религиозные фанатики, а наёмные убийцы.
Медведев: исполнители теракта в «Крокусе» — не религиозные фанатики, а убийцы
  • РИА Новости

«Эти мрази — отнюдь не религиозные фанатики, готовые умереть за веру. Ни внешней, ни внутренней атрибутики они не демонстрировали. Они примитивные наёмные убийцы, нанятые за относительно небольшие деньги и обученные стрелять», — написал он в Telegram.

Как заявлял президент Владимир Путин, России важно установить не только непосредственных исполнителей кровавого теракта в «Крокус Сити Холле», но и все звенья цепочки, в том числе конечных бенефициаров этого злодеяния.

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