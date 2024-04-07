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Дело возбудили в отношении ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе»

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Уголовное дело по статье о халатности возбудили в отношении ответственного за пожарную безопасность концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, ещё одним фигурантом уголовного дела стал начальник пожарной команды «Крокуса». Оба находятся под подпиской о невыезде.

В сообщении отмечается, что дело связано с возможными нарушениями требований безопасности в концертном зале, которые могли усугубить ситуацию после поджога «Крокуса» террористами.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что нападавшие на подмосковный «Крокус» были хорошо подготовленными наёмниками.

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