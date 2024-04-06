Запрет на увольнение вдов участников СВО, штрафы за спам-звонки и надзор за педофилами: Путин подписал ряд законов

Владимир Путин подписал закон, гарантирующий сохранение работы вдовам погибших участников СВО в течение года. Согласно другому закону участникам СВО спишут начисленные в период кредитных каникул проценты по потребительским кредитам. Кроме того, Путин подписал документ о запрете осуждённым за педофилию посещать детские площадки и любые мероприятия, предназначенные для несовершеннолетних.

СВО

Владимир Путин подписал ряд законов, связанных с участниками специальной военной операции и других силовых ведомств.

Теперь согласно Трудовому кодексу РФ работодателю запрещается увольнять вдову участника СВО или других боевых действий в течение года с момента гибели мужа. При этом есть ряд исключений, среди которых случаи, когда женщина повторно вступила в брак или неоднократно допускала грубые нарушения трудовой дисциплины.

«Забота о семьях военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, которые участвуют в специальной военной операции, — это прямая обязанность государства и вместе с тем глубокая признательность за то, что они защищают людей на наших исторических территориях, сражаются мужественно, героически», — говорил автор законопроекта, член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко.

Также подписан закон о списании процентов по потребительским кредитам участников СВО, начисленных во время действия кредитных каникул. При этом власти России возместят банкам 50% недополученных доходов по процентам. На эти цели потребуются дополнительные расходы бюджета РФ в размере около 5,7 млрд рублей.

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Кроме того, теперь право на погребение на воинских кладбищах распространяется на военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, добровольцев, сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, учреждений ФСИН, органов противопожарной службы, таможни, которые погибли или умерли в результате увечья, заболевания при прохождении военной службы, а также в период исполнения обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании.

Судимость

Усиливается надзор за лицами, которые имеют непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних. По данным за шесть месяцев 2023 года, в России под эту категорию граждан подпадают 7435 человек.

Теперь педофилам запрещено посещать образовательные организации, связанные с воспитанием и обучением детей, а также объекты и территории, предназначенные для отдыха, оздоровления детей и занятий спортом.

Исключением являются случаи, когда поднадзорное лицо сопровождает собственного ребёнка, в том числе для представления его интересов.

Ещё один закон уточняет порядок хранения вещественных доказательств. Согласно нововведению, когда предметы были признаны вещдоками по нескольким уголовным делам и приговор по одному из них вынесен, они подлежат передаче органам, где находится уголовное дело, по которому приговор ещё не вынесен.

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Штрафы

Также Владимир Путин подписал закон (вступит в силу через десять дней после опубликования), вводящий штрафы до 1 млн рублей за спам-звонки.

При этом реклама кредитов со стороны кредитных организаций и МФО с нарушением законодательства будет караться штрафом до 1,6 млн руб.

Кроме того, теперь в России предусматривается штраф за самовольную переустановку газового оборудования, подлежащего, согласно правилам безопасности, обязательной замене, без вызова специалистов. При этом в пять раз увеличиваются штрафы за отказ пускать в квартиру сотрудников газовых служб.

Размер штрафов для граждан составят от 5 до 10 тыс. рублей, для юрлиц — от 200 до 500 тыс. рублей.

К тому же увеличиваются минимальные пороги крупного и особо крупного ущерба по нескольким экономическим составам в Уголовном кодексе РФ.

Отныне под определение крупного размера ущерба, дохода, задолженности для преступлений в сфере экономической деятельности будет подпадать сумма, превышающая 3,5 млн рублей, особо крупной будет признаваться сумма свыше 13,5 млн рублей.

При мошенничестве крупным размером будет признаваться стоимость имущества, превышающая 4,5 млн рублей, особо крупным — стоимость имущества свыше 18 млн рублей.