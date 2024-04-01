Индексация соцпенсий, реестр памятников ВОВ и правила продажи алкоголя: какие изменения ждут россиян в апреле

С 1 апреля в России будут проиндексированы социальные пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца. Наряду с этим регионы смогут запрещать размещение «наливаек» в жилых домах. Кроме того, в апреле будет создан отдельный реестр памятников Великой Отечественной войны. Подробнее — в материале RT.

Индексация социальных пенсий

1 апреля на 7,5% проиндексированы социальные пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца.

Как заявили ранее в Минтруде, индексация позволит повысить выплаты для 4,1 млн человек. В ведомстве уточнили, что на эти цели в 2024 году в федеральном бюджете предусмотрено 37,5 млрд рублей.

В январе страховые пенсии по старости также были проиндексированы на 7,5%.

Региональные правила продажи алкоголя

С 1 апреля регионы РФ получили право устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что многие жители многоквартирных домов жалуются на работу «наливаек». По его словам, ночью такие точки торгуют алкоголем, привлекая асоциальных посетителей.

РИА Новости

Северный завоз

С 1 апреля изменяется порядок поставок основных жизненно важных товаров для жителей Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Грузы в рамках северного завоза будут делиться на три категории.

В первую попали лекарства, продукты питания, включая мясо, которого раньше не было, а также различные виды топлива, одежда и даже школьные учебники. Во вторую — грузы, необходимые для государственных нужд, в третью — всё остальное.

Единым федеральным координатором северного завоза выступит Минвостокразвития РФ.

21 субъект РФ включён в перечень территорий северного завоза: Республика Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Якутия, Тува, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Пермский и Хабаровский края, Амурская, Архангельская, Иркутская, Магаданская, Мурманская, Сахалинская и Тюменская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ.

Единая система страхования

С 1 апреля страховщики в сфере ОСАГО, добровольного страхования автогражданской ответственности, страхования наземного транспорта (кроме железнодорожного) и жилья будут обязаны передавать информацию в Автоматизированную информационную систему страхования (АИСС).

Физические лица смогут получить оттуда сведения, в том числе о полисе ОСАГО, через портал «Госуслуги».

Изменения в получении водительских прав

С 1 апреля вступает в силу ряд изменений в части экзаменов на получение водительских прав.

В частности, автошколы будут обязаны иметь заключение ГИБДД о соответствии их учебно-материальной базы нормам. Уточняется порядок обмена иностранных водительских удостоверений на российские.

Кроме того, водители, подвергнутые административному наказанию за вождение в нетрезвом виде и некоторые другие нарушения, не смогут повторно сдать экзамен на получение водительских прав. Речь идёт о сроке действия назначенного им наказания.

РИА Новости

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Штрафы за продажу табака

С 1 апреля 2024 года усилят ответственность в области производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции, табачных изделий и сырья для их производства.

Так, устанавливается административная ответственность за нарушение требований к производству или обороту табачных изделий, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства, например за оборот продукции без маркировки или продажу несовершеннолетнему сырья для табачных изделий. Предусмотрено наказание вплоть до штрафа в размере 1 млн рублей с конфискацией изготовленных изделий, продукции, оборудования и сырья.

При этом срок давности привлечения к ответственности за подобные нарушения составит один год.

Жилищный кодекс

С 1 апреля 2024 года уточняется понятие «перепланировка жилья». Теперь ей будет считаться любое изменение границ и площади помещений, в том числе и образование новых.

При этом упрощается перевод жилого помещения в нежилое и обратно.

Соответствующие изменения позволят обеспечить единообразие правоприменительной практики и защитить права граждан.

Краткосрочная аренда жилья

С 3 апреля собственник жилья может сдавать его, в частности, по договору краткосрочного найма, но только при условии соблюдения прав и законных интересов соседей, а также при наличии счётчиков энергоресурсов.

Это позволит избежать ситуаций, когда за съёмщика вынуждены платить остальные соседи.

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Госсистема в сфере здравоохранения

С 1 апреля Росздравнадзор начнёт активно контролировать внесение информации о медицинских организациях и врачах в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

Полнота и актуальность сведений в ней позволит повысить качество территориального планирования в области здравоохранения, что в дальнейшем повысит доступность медицинской помощи.

Ответственность авиаперевозчиков за задержку рейсов

С 1 апреля штраф для авиаперевозчиков за задержку вылета рейса увеличится примерно в четыре раза и составит 100 рублей за каждый час просрочки, но не более чем 50% провозной платы.

Исключение — обстоятельства, не зависящие от перевозчика. Пассажир также вправе потребовать возмещения убытков сверх штрафа.

Новый принцип оплаты для долгосрочных поставок газа

С 1 апреля в силу вступает закон, закрепляющий принцип «бери или плати» для долгосрочных поставок газа, который подразумевает, что потребители в случае невыборки ими газа гарантируют поставщику газа оплату стоимости поставленного газа в расчётном периоде. Если потребители не получат необходимый объём газа, то поставщик должен будет возместить стоимость недопоставки.

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Также вводится понятие «схема газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации».

Защита объектов культурного наследия

С 15 апреля вступает в силу закон, которым определяется перечень работ, разрешённых на территории выявленного объекта культурного наследия. В частности, это работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места; работы по обеспечению сохранности историко-градостроительной или природной среды; ремонт и реконструкция объектов капитального строительства без увеличения их объёмно-пространственных характеристик.

Наряду с этим вводится запрет на снос зданий, обладающих признаками объекта культурного наследия.

Сохранение памятников Великой Отечественной войны

С 17 апреля вступит в силу инициатива, которая позволит органам местного самоуправления проводить ремонт на объектах культурного наследия, увековечивающих память о событиях, участниках и жертвах Великой Отечественной войны, более оперативно.

Муниципалитетам будет достаточно уведомить о текущем ремонте местные органы охраны объектов культурного наследия. При этом историко-культурная экспертиза не понадобится, что позволит нанять обычных рабочих.

При этом в общем реестре объектов культурного наследия будет создан отдельный реестр памятников Великой Отечественной войны. К памятникам ВОВ будут отнесены захоронения воинов с надгробиями, стелами, обелисками и ограждениями.