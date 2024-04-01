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Индексация соцпенсий, реестр памятников ВОВ и правила продажи алкоголя: какие изменения ждут россиян в апреле

В апреле россиян ждёт индексация пенсий и изменение правил продажи алкоголя

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Сергей Гусаров, Роман Шимаев
С 1 апреля в России будут проиндексированы социальные пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца. Наряду с этим регионы смогут запрещать размещение «наливаек» в жилых домах. Кроме того, в апреле будет создан отдельный реестр памятников Великой Отечественной войны. Подробнее — в материале RT.
Индексация соцпенсий, реестр памятников ВОВ и правила продажи алкоголя: какие изменения ждут россиян в апреле
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Индексация социальных пенсий

1 апреля на 7,5% проиндексированы социальные пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца.

Как заявили ранее в Минтруде, индексация позволит повысить выплаты для 4,1 млн человек. В ведомстве уточнили, что на эти цели в 2024 году в федеральном бюджете предусмотрено 37,5 млрд рублей.

В январе страховые пенсии по старости также были проиндексированы на 7,5%.

Региональные правила продажи алкоголя

С 1 апреля регионы РФ получили право устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что многие жители многоквартирных домов жалуются на работу «наливаек». По его словам, ночью такие точки торгуют алкоголем, привлекая асоциальных посетителей.

  • РИА Новости

Северный завоз

С 1 апреля изменяется порядок поставок основных жизненно важных товаров для жителей Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Грузы в рамках северного завоза будут делиться на три категории.

В первую попали лекарства, продукты питания, включая мясо, которого раньше не было, а также различные виды топлива, одежда и даже школьные учебники. Во вторую — грузы, необходимые для государственных нужд, в третью — всё остальное.

Единым федеральным координатором северного завоза выступит Минвостокразвития РФ.

21 субъект РФ включён в перечень территорий северного завоза: Республика Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Якутия, Тува, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Пермский и Хабаровский края, Амурская, Архангельская, Иркутская, Магаданская, Мурманская, Сахалинская и Тюменская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ.

Единая система страхования

С 1 апреля страховщики в сфере ОСАГО, добровольного страхования автогражданской ответственности, страхования наземного транспорта (кроме железнодорожного) и жилья будут обязаны передавать информацию в Автоматизированную информационную систему страхования (АИСС).

Физические лица смогут получить оттуда сведения, в том числе о полисе ОСАГО, через портал «Госуслуги».

Изменения в получении водительских прав

С 1 апреля вступает в силу ряд изменений в части экзаменов на получение водительских прав.

В частности, автошколы будут обязаны иметь заключение ГИБДД о соответствии их учебно-материальной базы нормам. Уточняется порядок обмена иностранных водительских удостоверений на российские.

Кроме того, водители, подвергнутые административному наказанию за вождение в нетрезвом виде и некоторые другие нарушения, не смогут повторно сдать экзамен на получение водительских прав. Речь идёт о сроке действия назначенного им наказания.

  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Штрафы за продажу табака

С 1 апреля 2024 года усилят ответственность в области производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции, табачных изделий и сырья для их производства.

Так, устанавливается административная ответственность за нарушение требований к производству или обороту табачных изделий, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства, например за оборот продукции без маркировки или продажу несовершеннолетнему сырья для табачных изделий. Предусмотрено наказание вплоть до штрафа в размере 1 млн рублей с конфискацией изготовленных изделий, продукции, оборудования и сырья.

При этом срок давности привлечения к ответственности за подобные нарушения составит один год.

Жилищный кодекс

С 1 апреля 2024 года уточняется понятие «перепланировка жилья». Теперь ей будет считаться любое изменение границ и площади помещений, в том числе и образование новых.

При этом упрощается перевод жилого помещения в нежилое и обратно.

Соответствующие изменения позволят обеспечить единообразие правоприменительной практики и защитить права граждан.

Краткосрочная аренда жилья

С 3 апреля собственник жилья может сдавать его, в частности, по договору краткосрочного найма, но только при условии соблюдения прав и законных интересов соседей, а также при наличии счётчиков энергоресурсов.

Это позволит избежать ситуаций, когда за съёмщика вынуждены платить остальные соседи.

  • © mos.ru

Госсистема в сфере здравоохранения

С 1 апреля Росздравнадзор начнёт активно контролировать внесение информации о медицинских организациях и врачах в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

Полнота и актуальность сведений в ней позволит повысить качество территориального планирования в области здравоохранения, что в дальнейшем повысит доступность медицинской помощи.

Ответственность авиаперевозчиков за задержку рейсов

С 1 апреля штраф для авиаперевозчиков за задержку вылета рейса увеличится примерно в четыре раза и составит 100 рублей за каждый час просрочки, но не более чем 50% провозной платы.

Исключение — обстоятельства, не зависящие от перевозчика. Пассажир также вправе потребовать возмещения убытков сверх штрафа.

Новый принцип оплаты для долгосрочных поставок газа

С 1 апреля в силу вступает закон, закрепляющий принцип «бери или плати» для долгосрочных поставок газа, который подразумевает, что потребители в случае невыборки ими газа гарантируют поставщику газа оплату стоимости поставленного газа в расчётном периоде. Если потребители не получат необходимый объём газа, то поставщик должен будет возместить стоимость недопоставки.

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Также вводится понятие «схема газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации».

Защита объектов культурного наследия

С 15 апреля вступает в силу закон, которым определяется перечень работ, разрешённых на территории выявленного объекта культурного наследия. В частности, это работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места; работы по обеспечению сохранности историко-градостроительной или природной среды; ремонт и реконструкция объектов капитального строительства без увеличения их объёмно-пространственных характеристик.

Наряду с этим вводится запрет на снос зданий, обладающих признаками объекта культурного наследия.

Сохранение памятников Великой Отечественной войны

С 17 апреля вступит в силу инициатива, которая позволит органам местного самоуправления проводить ремонт на объектах культурного наследия, увековечивающих память о событиях, участниках и жертвах Великой Отечественной войны, более оперативно.

Муниципалитетам будет достаточно уведомить о текущем ремонте местные органы охраны объектов культурного наследия. При этом историко-культурная экспертиза не понадобится, что позволит нанять обычных рабочих. 

При этом в общем реестре объектов культурного наследия будет создан отдельный реестр памятников Великой Отечественной войны. К памятникам ВОВ будут отнесены захоронения воинов с надгробиями, стелами, обелисками и ограждениями.

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