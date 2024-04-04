«Один из важнейших показателей состояния экономики»: Путин заявил о рекордном снижении безработицы в России

По словам Владимира Путина, безработицы в России почти не осталось и в ближайшие годы она стране не грозит. В 2023-м её уровень опустился до 2,9%, а в феврале 2024-го впервые упал до 2,8%. Вместе с тем в течение следующих нескольких лет экономика будет испытывать дефицит кадров, предупредил глава государства. Президент констатировал, что для решения этой проблемы надо или завозить рабочую силу из-за границы, или повышать производительность труда. Помимо этого, Владимир Путин подчеркнул важность устранения разрыва в оплате труда в разных регионах РФ и заявил, что к 2030 году МРОТ должен увеличиться почти вдвое — до 35 тыс. рублей в месяц.

Российские власти вместе с бизнесом и профсоюзами сумели добиться существенного снижения безработицы в стране: сегодня её уровень находится на исторических минимумах. Об этом в четверг, 4 апреля, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Динамика хорошая: в 2023 году безработица в России впервые опустилась ниже 3% — составила 2,9%, а в феврале текущего года снизилась ещё до 2,8%. Это один из важнейших показателей состояния экономики в целом», — сказал Путин во время выступления на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

В то же время глава государства отметил растущую нехватку трудовых ресурсов в стране. По его мнению, с учётом демографических вызовов России в ближайшие годы придётся жить в условиях некоторого кадрового дефицита. Впрочем, решить эту проблему можно за счёт повышения производительности труда, а также модернизации промышленности, сферы услуг и других отраслей экономики, уверен президент.

«У нас выбора большого нет: или надо завозить рабочую силу из-за границы, или повышать производительность труда... (Нужно. — RT) подталкивать руководство предприятий... учреждений, органов власти к модернизации, к внедрению лучших технологий, здесь не нужно бояться излишнего высвобождения рабочих рук — у нас безработицы нет фактически, такое в ближайшие годы нам не грозит», — подчеркнул российский лидер.

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Как рассказала RT доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская, в последнее время на рынке труда сложился квалификационный дисбаланс на фоне быстро меняющихся требований к профессиональным навыкам и знаниям. В этой связи уровень безработицы, вероятно, продолжит оставаться вблизи рекордно низких значений, уверена специалист.

«Думаю, в среднесрочной перспективе безработица в России будет находиться на уровне 3,1%. Все хотят работать в тех секторах, где оплата труда выше. Именно значительная разница в доходах и заставляет всё больше граждан переходить в такие сектора, поэтому часть рынка не обеспечена кадрами», — пояснила собеседница RT.

Наблюдаемую тенденцию эксперты во многом объясняют структурными преобразованиями в российской экономике. Так, на сегодняшний день страна постепенно отходит от сырьевой модели и начинает производить больше товаров с высокой добавленной стоимостью и степенью передела. Параллельно в связи с уходом многих западных брендов Россия активно занимается импортозамещением.

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Все эти процессы требуют дополнительных рабочих рук и компетенций, однако в стране сейчас нет сформированных трудовых резервов. В результате одни сектора экономики вынуждены переманивать рабочую силу у других, рассказал RT директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Также стоит отметить, что многие люди ушли на СВО. Параллельно идут релокационные процессы. Есть и влияние демографической ямы: у нас не хватает самого производительного населения — от 23 до 37 лет, что связано с проблемами рождаемости в 1990-х», — добавил Остапкович.

По его мнению, именно повышение производительности труда должно помочь России выйти из сложившейся ситуации. Как пояснил экономист, предприятиям необходимо наращивать количество создаваемой продукции за единицу времени, а для этого прежде всего нужно обновлять оборудование.

«У нас в обрабатывающей промышленности доля изношенного оборудования превышает 50%. В этой связи предприятиям требуется больше людей, которые бы заменяли собой выбывшие из строя механизмы. То есть нужно проводить модернизацию. Также надо вкладываться в экономику знаний, повышать грамотность и образованность сотрудников на всех уровнях. Более того, нужно, чтобы к нам приезжали иностранные специалисты с хорошими компетенциями. Этого легко добиться, если хорошо им платить», — отметил эксперт.

Для решения проблемы с нехваткой трудовых ресурсов Владимир Путин уже анонсировал запуск нового нацпроекта — «Кадры». В рамках этой инициативы до 2030 года планируется направить 120 млрд рублей на ремонт учебных корпусов и общежитий колледжей, а также 124 млрд — на ремонт порядка 800 общежитий вузов и университетов. При этом ещё 400 млрд рублей пойдут на строительство 40 университетских кампусов.

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Более того, ранее в России были обновлены образовательные программы для подготовки порядка 1 млн специалистов рабочих профессий (до 2028 года) в сфере авиа- и судостроения, фармацевтики, электроники, оборонной и других отраслей. Теперь аналогичные подходы распространят на всю систему среднего профобразования, включая подготовку кадров для школ, больниц, поликлиник, сферы услуг, туризма, учреждений культуры, творческих индустрий.

Также глава государства поручил создать сеть из 100 специализированных центров по подготовке специалистов высшей квалификации для промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и социальной сферы. Причём в каждом из этих направлений президент призвал активнее использовать искусственный интеллект.

«Это вложения в человеческий капитал. Нацпроект «Кадры» позволит повысить компетенции сотрудников всех категорий, начиная от рядовых рабочих и заканчивая отраслевыми министрами. Это поможет создать новые управленческие схемы», — отметил Георгий Остапкович.

Ожидаемая прибавка

Наряду с этим в ближайшие годы власти страны собираются ускоренными темпами повышать минимальный размер оплаты труда. Соответствующее поручение Владимир Путин уже дал правительству.

«К 2030 году МРОТ должен увеличиться почти вдвое — до 35 тыс. рублей, что позитивно отразится на зарплатах и в экономике, и в бюджетной сфере... Надо устранить разрыв в оплате труда в разных регионах», — подчеркнул Путин.

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Напомним, МРОТ устанавливает минимальную планку зарплаты, которую может получать сотрудник, работающий на полную ставку. Кроме того, параметр используют для расчёта пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также больничных и других обязательных выплат социального страхования.

В 2023-м минимальный размер оплаты труда в России составлял 16 242 рубля, а с 1 января 2024-го вырос на 18,5% — до 19 242 рублей. Таким образом, темпы увеличения МРОТ в 2,5 раза превысили инфляцию за прошлый год: её уровень, по данным Минэкономразвития, составил 7,4%.

«Важно, что МРОТ повышается везде, вне зависимости от формы собственности. Это законодательная обязанность работодателей. Конечно, в первую очередь это повышение затрагивает бюджетников, но и любые частные предприятия тоже обязаны по закону повысить МРОТ. Причём инициатива носит волновой эффект: на минимальном окладе работают преимущественно люди с низким уровнем квалификации, и если они начнут получать больше, то необходимо будет поднимать зарплату и более производительным кадрам», — заключил Георгий Остапкович.