Путин подписал запрет для судимых за педофилию посещать детские площадки
- РИА Новости
Документ опубликован на портале правовой информации.
Уточняется, что закон вступает в силу через десять дней после опубликования.
Данный закон усилит надзор за лицами с непогашенной либо неснятой судимостью за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних.
Ранее сенаторы Совфеда поддержали законопроект, запрещающий лицам, осуждённым за педофилию, ходить в места массового скопления детей.