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Путин подписал запрет для судимых за педофилию посещать детские площадки

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает судимым за преступления против половой неприкосновенности детей находиться в местах скопления детей, в частности на территории детских игровых и спортивных площадок.
Путин подписал запрет для судимых за педофилию посещать детские площадки
  • РИА Новости

Документ опубликован на портале правовой информации.

Уточняется, что закон вступает в силу через десять дней после опубликования.

Данный закон усилит надзор за лицами с непогашенной либо неснятой судимостью за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних.

Ранее сенаторы Совфеда поддержали законопроект, запрещающий лицам, осуждённым за педофилию, ходить в места массового скопления детей.

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