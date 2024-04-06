Путин подписал запрет для судимых за педофилию посещать детские площадки

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает судимым за преступления против половой неприкосновенности детей находиться в местах скопления детей, в частности на территории детских игровых и спортивных площадок.

РИА Новости

Документ опубликован на портале правовой информации. Уточняется, что закон вступает в силу через десять дней после опубликования. Данный закон усилит надзор за лицами с непогашенной либо неснятой судимостью за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних. Ранее сенаторы Совфеда поддержали законопроект, запрещающий лицам, осуждённым за педофилию, ходить в места массового скопления детей.