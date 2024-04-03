Совфед одобрил закон о запрете педофилам посещать места скопления детей

Совет Федерации одобрил закон о запрете лицам, осуждённым за педофилию, посещать места массового скопления детей.

Данный закон позволит усилить надзор за лицами, которые имеют непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних.

Им будет запрещено посещать образовательные организации, связанные с воспитанием и обучением детей, объекты и территории, предназначенные для их отдыха, оздоровления и занятий спортом.

Госдума приняла законопроект 26 марта.

В середине февраля суд в Санкт-Петербурге огласил приговор в отношении Алексея Кукушкина, которого обвинили в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 15-летней девочки. Мужчину приговорили к 17 годам колонии особого режима.