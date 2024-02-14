В Петербурге педофила-рецидивиста приговорили к 17 годам колонии

Суд в Санкт-Петербурге огласил приговор в отношении Алексея Кукушкина, которого обвинили в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 15-летней девочки. Мужчину приговорили к 17 годам колонии особого режима.

Как сообщили в объединённой пресс-службе петербургских судов, преступление педофил совершил 8 марта 2023 года. При этом у него уже имеется судимость за совершение аналогичного деяния.

«Ровно 18 лет назад, то есть 14 февраля 2006 года, фигурант был приговорён Ленинградским областным судом <...> к 15 годам 11 месяцам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Из колонии освободился по отбытии в июне 2021 года», — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось об аресте в Ростове-на-Дону педофила, причастного к преступлениям против половой неприкосновенности двух девочек.