Путин подписал закон о списании процентов по кредитам участникам СВО
- РИА Новости
Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.
Уточняется, что начисленные за время кредитных каникул проценты по кредитам и займам военным, служащим в зоне СВО, будут списываться.
Если же уже какая-то часть процентов была уплачена, то данные деньги пойдут в зачёт погашения основного долга или же других обязательств такого заёмщика.
Ранее Путин подписал закон, вводящий запрет на увольнение в течение года вдов участников военной спецоперации на Украине.