Путин подписал закон о списании процентов по кредитам участникам СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении участников СВО от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам, накопившихся за время кредитных каникул.

Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Уточняется, что начисленные за время кредитных каникул проценты по кредитам и займам военным, служащим в зоне СВО, будут списываться.

Если же уже какая-то часть процентов была уплачена, то данные деньги пойдут в зачёт погашения основного долга или же других обязательств такого заёмщика.

Ранее Путин подписал закон, вводящий запрет на увольнение в течение года вдов участников военной спецоперации на Украине.