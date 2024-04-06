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Путин подписал закон о списании процентов по кредитам участникам СВО

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Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении участников СВО от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам, накопившихся за время кредитных каникул.
Путин подписал закон о списании процентов по кредитам участникам СВО
  • РИА Новости

Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Уточняется, что начисленные за время кредитных каникул проценты по кредитам и займам военным, служащим в зоне СВО, будут списываться.

Если же уже какая-то часть процентов была уплачена, то данные деньги пойдут в зачёт погашения основного долга или же других обязательств такого заёмщика.

Ранее Путин подписал закон, вводящий запрет на увольнение в течение года вдов участников военной спецоперации на Украине.

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