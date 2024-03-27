Находился в крайне тяжёлом состоянии: один из пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» умер в больнице

Один из пострадавших в ходе теракта в «Крокус Сити Холле» скончался в больнице. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По словам министра, раненый находился в крайне тяжёлом состоянии, врачи делали всё возможное, чтобы его спасти. С учётом этой информации количество погибших в результате трагедии 22 марта достигло 140.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что один из пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» скончался в больнице.

«К сожалению, один из пострадавших, ранее находившийся в крайне тяжёлом состоянии, скончался, врачи сделали всё возможное», — приводит слова министра РИА Новости.

С учётом ранее опубликованных данных Следственного комитета РФ число погибших в результате трагедии 22 марта выросло до 140.

Реакция на трагедию

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что официальные лица стран Запада изменили свою позицию по отношению к теракту в «Крокус Сити Холле» из опасений «остаться за бортом».

Как сказала Захарова в эфире Радио Sputnik, с западными странами «произошла мутация» под влиянием реакции мирового большинства на теракт в России. По словам дипломата, представители стран Запада стали приходить в российские посольства и оставлять записи в книгах соболезнований.

«Они всё поняли. Они поняли, что несмотря на то, что заявляют о себе как о доминанте, гегемоне, метрополии, мир уже шагнул вперёд — и они останутся окончательно за бортом, если не изменят своего отношения к этой чудовищной трагедии», — сказала официальный представитель МИД РФ.

Днём ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что руководство Интерпола неожиданно заявило о готовности оказать содействие в расследовании теракта.

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Министр предположил, что подобное развитие событий, скорее всего, будет направлено на продвижение удобной для Запада теории о том, что теракт подготовила группировка «Исламское государство»*, а Украина «ни при чём». «Справимся сами», — заключил Лавров.

Собянин — о работе спасателей и медиков

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работах по ликвидации последствий теракта в «Крокусе». По его словам, почти 400 пожарных и спасателей участвовали в ликвидации пожара, было привлечено более 140 единиц пожарной техники. Кроме того, 44 бригады скорой помощи и три медицинских вертолёта были отправлены на место происшествия.

Согласно приведённым Собяниным данным, в московские больницы поступили 94 человека, 60 из них уже выписаны. Донорскую кровь для пострадавших сдали свыше 7,7 тыс. человек.

Помимо прочего, Собянин рассказал о размерах пожертвований. По его словам, более 215 млн рублей направили на помощь пострадавшим и семьям погибших московские рестораны и предприятия торговли. Кроме того, свыше 20 млн рублей прислали сами москвичи через городские благотворительные сервисы.

«Полная ликвидация последствий теракта займёт ещё некоторое время. А помощь его жертвам станет нашей постоянной заботой», — заявил мэр.

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Вечером 26 марта представители МЧС заявили, что пострадавших под завалами «Крокуса» больше нет.

«Все мероприятия по спасению и поиску пострадавших завершены. Считаю, данный этап завершён. Сразу могу заявить, что пострадавших больше нет под завалами. Кинологи отработали, спасатели отработали», — сказал спасатель, обращаясь к главе Подмосковья Андрею Воробьёву. Соответствующая запись опубликована в Telegram-канале руководителя региона.

Также стало известно, что среди погибших в «Крокусе» Андрей Сыропятов — глава организации, в которой трудоустроены студенты, участвовавшие в спасении людей из «Крокус Сити Холла». 26 марта имя Сыропятова появилось в обновлённых списках МЧС.

Друг погибшего Иван рассказал RT, что в последний раз с Андреем общались в 20:00 22 марта, после связь с ним пропала.

«Мы его искали, до сегодняшнего дня его не было ни в (списках. — RT) пострадавших, ни в погибших. Его искали порядка 500 человек», — сказал мужчина.

Ранее сообщалось, что Сыропятов курировал работу персонала по рации во время эвакуации и организовывал вывод людей.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.