Анестезист Сахаров рассказал, как работали медики в день теракта в «Крокусе»

Врач-анестезист Вячеслав Сахаров, спасавший людей в «Крокусе», рассказал RT, как работали медики в день теракта.

«Тот хаос и тот ужас, который там творился, — это не передать словами. Это просто был ад», — рассказал он.

Бригада Сахарова одной из первых прибыла на место ЧП, Вячеслав лично распределил более 30 человек по машинам скорой помощи.

«У женщины было перерезано горло, у мужчины — огнестрельное ранение в грудную клетку... Когда я его начал осматривать, он уже был в состоянии клинической смерти», — сообщил он.

Врач отметил, что в работе ему помогли холодный расчёт, опыт, алгоритмы.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что число погибших в результате теракта возросло до 139.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что сейчас на лечении в стационарах находятся шесть детей, пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».