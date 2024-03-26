Анестезист Сахаров рассказал, как работали медики в день теракта в «Крокусе»
- РИА Новости
«Тот хаос и тот ужас, который там творился, — это не передать словами. Это просто был ад», — рассказал он.
Бригада Сахарова одной из первых прибыла на место ЧП, Вячеслав лично распределил более 30 человек по машинам скорой помощи.
«У женщины было перерезано горло, у мужчины — огнестрельное ранение в грудную клетку... Когда я его начал осматривать, он уже был в состоянии клинической смерти», — сообщил он.
Врач отметил, что в работе ему помогли холодный расчёт, опыт, алгоритмы.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что число погибших в результате теракта возросло до 139.
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что сейчас на лечении в стационарах находятся шесть детей, пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».