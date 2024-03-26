RT в Telegram
Подпишись

Львова-Белова: после теракта в «Крокусе» в стационарах находятся шесть детей

Короткая ссылка
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что сейчас на лечении в стационарах находятся шесть детей, пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

«Сейчас на лечении в стационарах находятся шесть детей. Один ребёнок у нас в очень тяжёлом состоянии», — заявила Львова-Белова в ходе посещения Детской городской клинической больницы им. Башляевой.

Она отметила работу команды врачей, которые обменивались специалистами и опытом для оказания помощи пострадавшим.

Львова-Белова  рассказала, что некоторые пострадавшие дети стали свидетелями смерти родителей в теракте.

«У кого-то на глазах погиб отец, у кого-то погибла мама, и конечно, дети очень сильно переживают», — сказала она.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что число погибших в результате теракта возросло до 139.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить