Львова-Белова: после теракта в «Крокусе» в стационарах находятся шесть детей

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что сейчас на лечении в стационарах находятся шесть детей, пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

«Сейчас на лечении в стационарах находятся шесть детей. Один ребёнок у нас в очень тяжёлом состоянии», — заявила Львова-Белова в ходе посещения Детской городской клинической больницы им. Башляевой.

Она отметила работу команды врачей, которые обменивались специалистами и опытом для оказания помощи пострадавшим.

Львова-Белова рассказала, что некоторые пострадавшие дети стали свидетелями смерти родителей в теракте.

«У кого-то на глазах погиб отец, у кого-то погибла мама, и конечно, дети очень сильно переживают», — сказала она.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что число погибших в результате теракта возросло до 139.