МЧС показало масштабы разрушения концертного зала «Крокуса»
МЧС показало, как выглядит здание «Крокус Сити Холла» после разбора завалов
МЧС опубликовало видео с масштабами разрушения концертного зала «Крокус Сити Холла» в Подмосковье.
Было разобрано и вывезено более 900 куб. м обрушившихся конструкций.
Ранее сотрудники спасательных служб официально доложили губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву, что пострадавших под завалами «Крокус Сити Холла» в Подмосковье больше нет.
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