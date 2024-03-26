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МЧС показало масштабы разрушения концертного зала «Крокуса»

МЧС показало, как выглядит здание «Крокус Сити Холла» после разбора завалов

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МЧС опубликовало видео с масштабами разрушения концертного зала «Крокус Сити Холла» в Подмосковье.

Было разобрано и вывезено более 900 куб. м обрушившихся конструкций.

Ранее сотрудники спасательных служб официально доложили губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву, что пострадавших под завалами «Крокус Сити Холла» в Подмосковье больше нет.

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