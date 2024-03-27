Захарова: Запад поменял реакцию на теракт, чтобы не остаться в меньшинстве
- РИА Новости
Такое мнение дипломат высказала в эфире Радио Sputnik.
По словам Захаровой, во вторник, 26 марта, западные дипломаты пришли в российский МИД. Дипломат добавила, что они поняли, что, несмотря на их заявления о своей доминанте, мир уже давно шагнул вперёд.
«И они (поняли, что. — RT) останутся окончательно за бортом, если не изменят своего отношения к этой чудовищной трагедии», — сказала она.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из московских больниц выписали 34 человека, пострадавших при теракте в «Крокусе».