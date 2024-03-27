Из московских больниц выписали 34 пострадавших при теракте в «Крокусе»

Из больниц в Москве выписали 34 человека, пострадавших при теракте в «Крокусе», заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Врачи делают всё для спасения жизни и скорейшего исцеления пострадавших... В московские больницы поступили 94 человека. 34 уже выписаны, и сегодня на лечении находятся 60 человек», — сообщил он.

По словам Собянина, число пациентов в тяжёлом состоянии уменьшилось почти в три раза, при этом медики не потеряли ни одного из них.

Специалисты медицинского департамента ПФК ЦСКА заявили о готовности оказать пострадавшим во время теракта в «Крокусе» консультационно-диагностическую медицинскую помощь в вопросах реабилитации.

Сотрудники спасательных служб официально доложили губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву, что пострадавших под завалами «Крокус Сити Холла» в Подмосковье больше нет.