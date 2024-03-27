Собянин: почти 400 спасателей участвовали в ликвидации пожара в «Крокусе»
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Почти 400 пожарных и спасателей, больше 140 единиц пожарной техники участвовали в ликвидации пожара в «Крокус Сити Холле», — говорится в сообщении.
Кроме того, на место трагедии были направлены 44 бригады скорой медицинской помощи и три медицинских вертолёта, добавил Собянин.
Ранее мэр Москвы сообщил, что из московских больниц выписали 34 человека, пострадавших при теракте в «Крокусе».