Собянин: почти 400 спасателей участвовали в ликвидации пожара в «Крокусе»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что почти 400 пожарных и спасателей, а также более 140 единиц пожарной техники участвовали в ликвидации пожара в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Об этом он написал в Telegram.

«Почти 400 пожарных и спасателей, больше 140 единиц пожарной техники участвовали в ликвидации пожара в «Крокус Сити Холле», — говорится в сообщении.

Кроме того, на место трагедии были направлены 44 бригады скорой медицинской помощи и три медицинских вертолёта, добавил Собянин.

Ранее мэр Москвы сообщил, что из московских больниц выписали 34 человека, пострадавших при теракте в «Крокусе».